ФДМУ готує до приватизації підприємство з унікальними винними підвалами

Підприємство з виноробства ДП "Леанка" на Закарпатті, відоме своїми унікальними Середнянськими винними підвалами, готується до приватизації.

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Про це повідомив голова Фонду держмайна України Віталій Коваль.

Він зазначив, що це підприємство є пам'яткою архітектури XVI століття, визнаною ЮНЕСКО однією з десяти найкращих винних підвалів Європи.

На думку Коваля, приватизація виноробного підприємства стане новою історією успіху та надасть йому потужний імпульс для розвитку.

Фото: Голова ФДМУ Віталій Коваль Фото: Голова ФДМУ Віталій Коваль Фото: Голова ФДМУ Віталій Коваль Фото: Голова ФДМУ Віталій Коваль Фото: Голова ФДМУ Віталій Коваль Фото: Голова ФДМУ Віталій Коваль Фото: Голова ФДМУ Віталій Коваль

Крім того, проєкт ФДМУ "Земельний банк" також відіграватиме важливу роль у розвитку виноградарства в регіоні. Землі підприємства "Леанка" увійдуть до цього банку, що надасть виноробам можливість прозорої оренди земель на термін до 25 років. Це створить стабільну основу для довгострокового планування та інвестицій у виноградарство.

Голова ФДМУ також нагадав, що Закарпаття має амбітні плани щодо розвитку виноробної галузі. Тому регіон зареєстрував географічний знак "Вина Закарпаття" для просування місцевої продукції на ринку.

"Разом з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою обговорили конкретні кроки, які допоможуть місцевим виробникам. Впевнений, що ці кроки стануть потужним стимулом для розвитку виноградарства і виноробства в Закарпатті", - підсумував голова ФДМ.

Нагадаємо, раніше Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром" внесла до відповідного Реєстру США виноградарсько-виноробні зони, що дало Україні офіційне визнання як країни виноробства. Також наразі на реєстрації знаходиться бренд Wine of Ukraine, що сприятиме підвищенню міжнародного визнання українських вин.

"На рівні з такими брендами, як Кава (каталонське ігристе вино) та Просекко (виробляється лише в 9 провінціях Італії), українське закарпатське вино має шанс стати високоякісним продуктом з усталеними традиціями виробництва, який вийде на європейський ринок і представлятиме Україну на міжнародній арені", - підкреслили в Мінекономіки.