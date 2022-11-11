Импортные огурцы подорожали почти вдвое

В Украине замедлился рост цен на огурцы из-за увеличения импорта. Сегодня импортные огурцы поступают в продажу по 65-75 грн/кг.

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Об этом сообщает EastFruit.

Как отмечают аналитики проекта, в последнее время предложение местной продукции значительно уменьшилось, а продолжающийся рост цен на огурцы на украинском рынке привел к существенному увеличению импортных поставок.

Такая ситуация вызвала понижение стоимости вышеупомянутого продукта на украинском рынке.

Между тем, цена на местный огурец в Украине за неделю практически не изменилась и по-прежнему озвучивается производителями в пределах 75-80 грн/кг.

При этом продажи в настоящее время ведут единичные комбинаты, отгружающие эту продукцию мелкими партиями и только по заключенным ранее договорам. В свободную продажу огурец из местных тепличных комбинатов на сегодняшний день уже практически не поступает.

Основное предложение в сегменте тепличного огурца на сегодняшний день составляет импортная продукция. При этом отпускные цены в данном сегменте ниже, чем на местную продукцию.

Сегодня импортные огурцы поступают в продажу по 65-75 грн/кг.

Аналитики отмечают, что на этой неделе кроме турецких и румынских огурцов на украинском рынке появились и испанские.

При этом в этом сезоне украинским тепличным комбинатам удается вести реализацию огурцов в среднем в 1,8 раза дороже, чем годом ранее. Импортные огурцы за год подорожали в среднем в 1,9 раза.

Отметим, в этом году на украинском рынке будет ограничено предложение томатов. В довоенное время 29% всех томатов с открытого грунта выращивались в Херсонской области, а 19% – в Николаевской.