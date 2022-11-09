В Украине начал дорожать картофель: какие цены

После трехнедельного удешевления отпускные цены на картофель в Украине начали расти. Фермеры продают его оптом за 5-9 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной роста цен на картофель эксперты проекта называют увеличение спроса на продукцию и общее сокращение в хозяйствах запасов картофеля, непригодного для длительного хранения.

Аналитики отмечают, что в последние несколько недель закупочная активность оптовых компаний и розничных сетей оставалась достаточно низкой, в результате чего отпускные цены на картофель снижались.

Так, на сегодняшний день цены на качественный картофель варьируются в пределах 5-9 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели.

При этом большинство крупных производителей продолжают сдерживать продажи картофеля, что, в свою очередь, только подстегивает рост цен в данном сегменте.

По словам самих фермеров в этом сезоне очень высок процент некондиционной продукции, которая не пригодна к закладке на длительное хранение.

Стоит отметить, что на сегодняшний день картофель в Украине уже в среднем в 1,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Также производители сообщали о том, что рост цен с начала недели не повлек за собой ухудшение темпов сбыта, и в результате, по их предположениям, в дальнейшем цены в данном сегменте могут снова вырасти.

Отметим, что фермеры опустили цены на капусту до 6-8 грн/кг. Но, несмотря на удешевление, цены на белокочанную капусту в Украине на 40% выше, чем за аналогичный период 2021 года.