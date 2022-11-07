Оптовые цены на яйца снизились на 10%, - Минагрополитики

Оптовые цены на яйца в Украине снизились на 10% после быстрого роста в октябре. Об этом на телемарафоне сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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"Дисбаланс с яйцами был связан с несколькими факторами, в том числе очень низким спросом летом. Многие украинцы потом вернулись домой и возникли этот дисбаланс. Производители уже заложили существенное увеличение поголовья, но этот процесс длится до 5 месяцев от закладки в процесс, когда курица начинает полноценно нестись. Поэтому был рост цен. Пока розничные цены остаются высокими, но оптовые цены уже на этой неделе снизились на 10%", - сказал Высоцкий в эфире телемарафона 7 ноября.

По его словам, из-за того, что тренд на оптовом рынке пошел вниз, снижение цен почувствуют и потребители. А потом цена вообще вернется к рыночно обоснованной.

Напомним, в сентябре больше всего (на 22,7%) подорожали именно яйца. Если в августе десяток яиц стоил около 30 грн., в сентябре около 40 грн., то в октябре их стоимость составляет уже от 48 грн. за 10 штук, а иногда цена достигает отметки 60-75 гривен. Delo.ua рассказывало, в чем причина резкого подорожания яиц, и когда ожидать снижения цены.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Ассоциация "Союз птицеводов Украины" заключили меморандум, чтобы стабилизировать цены на куриные яйца.