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Агро
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Оптові ціни на яйця знизилися на 10%, - Мінагрополітики

Оптові ціни на яйця знизилися на 10%, - Мінагрополітики

Оптові ціни на яйця в Україні знизилися на 10% після стрімкого зростання в жовтні. Про це під час телемарафону сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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"Дисбаланс з яйцями був пов'язаний з кількома факторами в тому числі дуже низьким попитом влітку. Багато українців потім повернулося додому і виник цей дисбаланс. Виробники уже заклали суттєве збільшення поголів'я, але цей процес триває до 5 місяців від закладки до процесу, коли курка починає повноцінно нестися. Тому було зростання цін. Поки що роздрібні ціни залишаються високими, але оптові ціни вже цього тижня знизилися на 10%", - сказав Висоцький в ефірі телемарафону 7 листопада.

За його словами, через те, що тренд на оптовому ринку пішов вниз, зниження цін відчують і споживачі. А згодом ціна взагалі повернеться до ринково обгрунтованої.

Нагадаємо, у вересні найбільше (на 22,7%) подорожчали саме яйця. Якщо в серпні десяток яєць коштував близько 30 грн, в вересні близько 40 грн, то в жовтні їх вартість становить вже від 48 грн за 10 штук, а подекуди ціна сягає позначки 60-75 гривень. Delo.ua розповідало, в чому причина різкого здорожчення яєць, та коли чекати на зниження ціни.

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Асоціація "Союз птахівників України" уклали меморандум, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця.

Автор:
Степан Крьока