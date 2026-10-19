Как Украине заместить импорт миндаля из США: сколько нужно садов и какие гранты

Украинский рынок миндаля зависит от импорта, около 98% поставок поступают из США. В то же время в Украине приступают к масштабированию выращивания морозостойких сортов испанской селекции. Для обеспечения внутреннего спроса нужно засадить миндалем около 3,5 тыс. гектаров, что позволит оставлять в Украине более 1 млрд. грн. ежегодно благодаря замещению импортной продукции.

Об этом Dilo рассказал руководитель Всеукраинской общественной организации "Украинская ореховая ассоциация" Геннадий Юдин.

В настоящее время Украина является 100% нетто-импортером миндаля. Если еще десять лет назад в Украину импортировали только 572 тонны миндаля, то через следующие 7 лет, именно в преддверии полномасштабной войны, в 2021 году Украина импортировала уже 4224 тонны чистого миндаля. Потребление миндаля в Украине за 7 предвоенных лет (2015-2021гг.) увеличилось практически в 7,5 раза.

"Украина на 100% зависит от импорта миндаля. При этом 98% всего миндаля мы покупаем в Америке", – сказал Юдин.

США - мировой лидер по производству миндаля. В то же время, рост спроса на эту продукцию создает возможность развития собственного производства в Украине.

Инфографика: Всеукраинской общественной организации "Украинская ореховая ассоциация"

Динамика потребления миндаля в Украине стремительно увеличивается. Несмотря на временный отток части населения страны за границу за период военных лет, в 2025 году Украина вышла на довоенные годы потребления миндаля и импортировала более 4 тыс. тонн миндаля, потратив на это около $23 млн. За первые восемь месяцев текущего года уже импортировано в Украину миндаля на общую сумму $18,1 млн.

В Украине развивают выращивание морозостойких сортов миндаля

Одним из препятствий для развития миндальных садов в Украине раньше была недостаточная морозостойкость сортов. Поэтому представители отрасли начали изучать международный опыт и искать сорта, которые приспособлены к более холодным климатическим условиям, отметил Юдин.

В Испании еще в 1971 году была создана селекционная лаборатория, работавшая над усовершенствованием миндаля, в частности для его выращивания в горных районах. В течение 25 лет селекционеры трудились над созданием морозостойких сортов.

Отдельным преимуществом некоторых из них является самоопыляемость, позволяющая получать урожай без необходимости перекрестного опыления с участием пчел.

Украинская ореховая ассоциация также приступила к испытаниям испанских сортов. По словам Юдина, в 2017 году их впервые высадили в Одессе, а затем создали питомник в Херсоне.

После начала полномасштабной войны в 2022 году питомник перенесли в центральную часть Украины, близ Светловодска. Там продолжили выращивать разные сорта миндаля, в том числе испанской селекции.

"Мы увидели, что испанские сорта выдерживают соответствующие температурные условия. Поэтому договорились с испанскими коллегами, подписали лицензионное соглашение и сегодня три самых популярных испанских сорта внесены в Государственный реестр сортов растений Украины", - рассказал эксперт.

Три испанских сорта миндаля внесены в Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине, на основании лицензионного договора, заключенного в 2022 году между ВОО "Украинская ореховая ассоциация" и юридическим владельцем сортов - ведущим испанским научным учреждением Consell Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

По его словам, сейчас ассоциация переходит от экспериментального выращивания к масштабированию питомника.

Для замещения импорта из США требуется 3,5 тыс. гектаров садов миндаля

По оценке профессиональных экспертов Украины и Испании, средняя урожайность миндаля в промышленном саду составляет около 1,8-2 тонны ядра миндаля (без скорлупы).

Если ориентироваться на текущий годовой импорт в 4,2 тыс. тонн, для обеспечения потребностей украинского рынка необходимо заложить около 3,5 тыс. гектаров миндальных садов, пояснил эксперт.

"Мы только начали его сажать. В этом году планируем положить начало 100 гектаров", - отметил представитель Украинской ореховой ассоциации.

Он привел пример развития бизнеса в Украине. В 2015 году Украина также была полностью зависима от импорта фундука, а сегодня имеет около 10 тыс. гектаров его насаждений и практически не закупает эту продукцию за рубежом.

Подобного результата ассоциация планирует достичь и в выращивании миндаля в течение нескольких лет.

Для этого ассоциация сотрудничает с испанскими партнерами и украинскими научно-исследовательскими учреждениями. Базовые исследовательские сады заложили в Институте садоводства Национальной академии наук вблизи Киева, на территории Николаевского аграрного университета, в Одесской области вблизи Измаила и Днепропетровской области, также опытные насаждения миндаля уже выращиваются в 16 областях Украины, где изучают поведение различных сортов миндаля в местных климатических условиях.

В Кировоградской области создан профессиональный базовый питомник ассоциации "Миндальные сады", который работает вместе с опытными участками и насаждениями в других регионах Украины. Мощную силу роста с первого года вегетации показывают миндальные деревья в северном опытном саду страны, высаженном в Институте садоводства НААН, а специалисты Николаевского национального аграрного университета, где в ноябре 2024 года высаженный опытный миндальный сад, уже на второй год вегетации.

При этом на основании многочисленных исследований опытных насаждений миндаля в разных регионах Украины специалисты ассоциации вместе с научными учреждениями страны пришли к выводу о целесообразности создания промышленных садов на базе новейших сортов миндаля испанской селекции.

Современные сорта миндаля испанской селекции, являющиеся сегодня мировым лидером интенсивного миндального производства, уже прошли этап многолетних исследований и изучения в различных агроклиматических зонах Украины.

Позднее цветение современных миндальных сортов испанской селекции и устойчивость к обратным весенним заморозкам, высокая морозостойкость и зимостойкость вместе с засухоустойчивостью и самоплодием, их адаптация к условиям украинского климата является безусловными преимуществами для закладки рентабельных миндальных садов.

Миндаль как инструмент диверсификации агробизнеса

Глобальные топливные проблемы, рост стоимости энергоносителей, удобрений и средств защиты растений, российская блокада морской логистики переросла в кризис ценообразования, ликвидности, хранения и воспроизводства традиционного зернового производства. Поэтому одним из мощных инструментов диверсификации зернового агробизнеса становится садоводство. С появлением современных интенсивных сортов миндаля в Украине миндаль становится одной из быстроокупаемых и рентабельных культур в промышленном садоводстве, одной из самых перспективных ниш для украинского садоводства.

Еще одним преимуществом культуры он называет раннее начало плодоношения: по словам Юдина, миндаль начинает давать урожай уже на третий год от посадки.

Развитие отечественного производства позволит оставлять в Украине более 1 млрд. грн. благодаря замещению импортной продукции.

На миндальные сады можно получить гранты до 400 тыс. грн на гектар.

В то же время, в Украине сформированы предпосылки для развития промышленного выращивания миндаля. Уже восьмой год ВОО "Украинская ореховая ассоциация" изучает возможности закладки промышленных миндальных садов и исследует сорта отечественной и зарубежной селекции. Государственная Программа поддержки садоводства, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины №738 от 21 июня 2022 года (с изменениями), оказывает грантовую помощь в создании миндальных садов - до 400 тыс. грн на 1 гектар сада. Развитие промышленных миндальных садов по Государственной программе поддержки садоводства распространено на 16 областей Украины.

Таким образом отрасль рассчитывает постепенно наращивать площади насаждений и уменьшать зависимость Украины от импорта, основным источником которого сегодня остаются США.

Кто покупает миндаль в Украине: Roshen, Millennium и другие промышленные потребители

В Украине миндаль потребляется как в натуральном виде, так и в составе готовых пищевых продуктов. Одним из направлений его промышленного использования является кондитерское производство: миндаль добавляют в шоколад, конфет, драже, печенье и другие сладости. В частности, его используют украинские производители Roshen и Millennium (компания "Малби Фудс"). Спрос также формируют производители снеков, пекарни, общепита и розничные покупатели. В то же время, открытых данных, позволяющих определить крупнейших промышленных потребителей миндаля в Украине по объемам закупок, нет.