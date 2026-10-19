UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,02

EUR

50,50

+0,19

Наличный курс:

USD

45,13

44,96

EUR

51,00

50,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Агро
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Как Украине заместить импорт миндаля из США: сколько нужно садов и какие гранты

миндаль
Украина хочет сократить импорт миндаля из США благодаря собственным садам/Фото: Facebook Геннадия Юдина

Украинский рынок миндаля зависит от импорта, около 98% поставок поступают из США. В то же время в Украине приступают к масштабированию выращивания морозостойких сортов испанской селекции. Для обеспечения внутреннего спроса нужно засадить миндалем около 3,5 тыс. гектаров, что позволит оставлять в Украине более 1 млрд. грн. ежегодно благодаря замещению импортной продукции.

Об этом Dilo рассказал руководитель Всеукраинской общественной организации "Украинская ореховая ассоциация" Геннадий Юдин.

В настоящее время Украина является 100% нетто-импортером миндаля. Если еще десять лет назад в Украину импортировали только 572 тонны миндаля, то через следующие 7 лет, именно в преддверии полномасштабной войны, в 2021 году Украина импортировала уже 4224 тонны чистого миндаля. Потребление миндаля в Украине за 7 предвоенных лет (2015-2021гг.) увеличилось практически в 7,5 раза.

"Украина на 100% зависит от импорта миндаля. При этом 98% всего миндаля мы покупаем в Америке", – сказал Юдин.

США - мировой лидер по производству миндаля. В то же время, рост спроса на эту продукцию создает возможность развития собственного производства в Украине.

Фото 2 — Как Украине заместить импорт миндаля из США: сколько нужно садов и какие гранты
Инфографика: Всеукраинской общественной организации "Украинская ореховая ассоциация"

Динамика потребления миндаля в Украине стремительно увеличивается. Несмотря на временный отток части населения страны за границу за период военных лет, в 2025 году Украина вышла на довоенные годы потребления миндаля и импортировала более 4 тыс. тонн миндаля, потратив на это около $23 млн. За первые восемь месяцев текущего года уже импортировано в Украину миндаля на общую сумму $18,1 млн.

В Украине развивают выращивание морозостойких сортов миндаля

Одним из препятствий для развития миндальных садов в Украине раньше была недостаточная морозостойкость сортов. Поэтому представители отрасли начали изучать международный опыт и искать сорта, которые приспособлены к более холодным климатическим условиям, отметил Юдин.

В Испании еще в 1971 году была создана селекционная лаборатория, работавшая над усовершенствованием миндаля, в частности для его выращивания в горных районах. В течение 25 лет селекционеры трудились над созданием морозостойких сортов.

Отдельным преимуществом некоторых из них является самоопыляемость, позволяющая получать урожай без необходимости перекрестного опыления с участием пчел.

Украинская ореховая ассоциация также приступила к испытаниям испанских сортов. По словам Юдина, в 2017 году их впервые высадили в Одессе, а затем создали питомник в Херсоне.

После начала полномасштабной войны в 2022 году питомник перенесли в центральную часть Украины, близ Светловодска. Там продолжили выращивать разные сорта миндаля, в том числе испанской селекции.

"Мы увидели, что испанские сорта выдерживают соответствующие температурные условия. Поэтому договорились с испанскими коллегами, подписали лицензионное соглашение и сегодня три самых популярных испанских сорта внесены в Государственный реестр сортов растений Украины", - рассказал эксперт.

Три испанских сорта миндаля внесены в Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине, на основании лицензионного договора, заключенного в 2022 году между ВОО "Украинская ореховая ассоциация" и юридическим владельцем сортов - ведущим испанским научным учреждением Consell Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

По его словам, сейчас ассоциация переходит от экспериментального выращивания к масштабированию питомника.

Для замещения импорта из США требуется 3,5 тыс. гектаров садов миндаля

По оценке профессиональных экспертов Украины и Испании, средняя урожайность миндаля в промышленном саду составляет около 1,8-2 тонны ядра миндаля (без скорлупы).

Если ориентироваться на текущий годовой импорт в 4,2 тыс. тонн, для обеспечения потребностей украинского рынка необходимо заложить около 3,5 тыс. гектаров миндальных садов, пояснил эксперт.

"Мы только начали его сажать. В этом году планируем положить начало 100 гектаров", - отметил представитель Украинской ореховой ассоциации.

Он привел пример развития бизнеса в Украине. В 2015 году Украина также была полностью зависима от импорта фундука, а сегодня имеет около 10 тыс. гектаров его насаждений и практически не закупает эту продукцию за рубежом.

Подобного результата ассоциация планирует достичь и в выращивании миндаля в течение нескольких лет.

Для этого ассоциация сотрудничает с испанскими партнерами и украинскими научно-исследовательскими учреждениями. Базовые исследовательские сады заложили в Институте садоводства Национальной академии наук вблизи Киева, на территории Николаевского аграрного университета, в Одесской области вблизи Измаила и Днепропетровской области, также опытные насаждения миндаля уже выращиваются в 16 областях Украины, где изучают поведение различных сортов миндаля в местных климатических условиях.

В Кировоградской области создан профессиональный базовый питомник ассоциации "Миндальные сады", который работает вместе с опытными участками и насаждениями в других регионах Украины. Мощную силу роста с первого года вегетации показывают миндальные деревья в северном опытном саду страны, высаженном в Институте садоводства НААН, а специалисты Николаевского национального аграрного университета, где в ноябре 2024 года высаженный опытный миндальный сад, уже на второй год вегетации.

При этом на основании многочисленных исследований опытных насаждений миндаля в разных регионах Украины специалисты ассоциации вместе с научными учреждениями страны пришли к выводу о целесообразности создания промышленных садов на базе новейших сортов миндаля испанской селекции.

Современные сорта миндаля испанской селекции, являющиеся сегодня мировым лидером интенсивного миндального производства, уже прошли этап многолетних исследований и изучения в различных агроклиматических зонах Украины.

Позднее цветение современных миндальных сортов испанской селекции и устойчивость к обратным весенним заморозкам, высокая морозостойкость и зимостойкость вместе с засухоустойчивостью и самоплодием, их адаптация к условиям украинского климата является безусловными преимуществами для закладки рентабельных миндальных садов.

Миндаль как инструмент диверсификации агробизнеса

Глобальные топливные проблемы, рост стоимости энергоносителей, удобрений и средств защиты растений, российская блокада морской логистики переросла в кризис ценообразования, ликвидности, хранения и воспроизводства традиционного зернового производства. Поэтому одним из мощных инструментов диверсификации зернового агробизнеса становится садоводство. С появлением современных интенсивных сортов миндаля в Украине миндаль становится одной из быстроокупаемых и рентабельных культур в промышленном садоводстве, одной из самых перспективных ниш для украинского садоводства.

Еще одним преимуществом культуры он называет раннее начало плодоношения: по словам Юдина, миндаль начинает давать урожай уже на третий год от посадки.

Развитие отечественного производства позволит оставлять в Украине более 1 млрд. грн. благодаря замещению импортной продукции.

На миндальные сады можно получить гранты до 400 тыс. грн на гектар.

В то же время, в Украине сформированы предпосылки для развития промышленного выращивания миндаля. Уже восьмой год ВОО "Украинская ореховая ассоциация" изучает возможности закладки промышленных миндальных садов и исследует сорта отечественной и зарубежной селекции. Государственная Программа поддержки садоводства, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины №738 от 21 июня 2022 года (с изменениями), оказывает грантовую помощь в создании миндальных садов - до 400 тыс. грн на 1 гектар сада. Развитие промышленных миндальных садов по Государственной программе поддержки садоводства распространено на 16 областей Украины.

Таким образом отрасль рассчитывает постепенно наращивать площади насаждений и уменьшать зависимость Украины от импорта, основным источником которого сегодня остаются США.

Кто покупает миндаль в Украине: Roshen, Millennium и другие промышленные потребители

В Украине миндаль потребляется как в натуральном виде, так и в составе готовых пищевых продуктов. Одним из направлений его промышленного использования является кондитерское производство: миндаль добавляют в шоколад, конфет, драже, печенье и другие сладости. В частности, его используют украинские производители Roshen и Millennium (компания "Малби Фудс"). Спрос также формируют производители снеков, пекарни, общепита и розничные покупатели. В то же время, открытых данных, позволяющих определить крупнейших промышленных потребителей миндаля в Украине по объемам закупок, нет.

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности