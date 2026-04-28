Развитие ореховой отрасли: в Киевской области заложили самый северный в Украине миндальный сад

В Киевской области заложили миндальный сад/Фото: Украинская ореховая ассоциация

На базе Института садоводства Национальной академии аграрных наук возле Киева создан северный миндальный сад в Украине. Он расположен выше 50 северной параллели и служит базой для изучения адаптации испанских сортов к местному климату.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украинской ореховой ассоциации Геннадий Юдин.

Для закладки использованы самоплодные сорта испанской селекции: Пента (Penta), Макако (Makako), Лауренне (Lauranne), которые уже внесены в Государственный реестр сортов Украины; также высажены сорта Даймар (Diamar) и Вайро (Vayro), проходящие испытания.

Сад посажен по схеме 5 м х 3 м. Специалисты провели полив, мульчирование приствольных полос и обработку деревьев инсектицидом от долгоносика. В настоящее время продолжается формирование кроны по улучшенно-вазовидному типу с 3-4 основными ветвями.

Ранее исследования миндаля проводились в Одесской области, в Херсоне, Светловодске и на базе Николаевского национального аграрного университета. Сотрудничество с испанским научным учреждением CSIC позволило адаптировать промышленные сорта к украинским условиям.

Юдин отмечает: "Промышленное миндательство – перспективный сектор садоводства с высоким потенциалом развития в Украине. Поэтому создание самого северного миндального сада одновременно совпало с решением правительства по распространению областей закладки промышленных миндальных садов в Украине, для которых предоставляются государственные грантовые средства".

Использование испанских сортов, отличающихся самоплодием и высокой зимостойкостью, отвечает современным требованиям рентабельного садоводства. Это позволяет предпринимателям претендовать на государственную грантовую поддержку по Программе поддержки садоводства.

Миндальные сады созданы в 11 регионах Украины:

Фото 2 — Развитие ореховой отрасли: в Киевской области заложили самый северный в Украине миндальный сад
Карта миндальных садов Украины/Фото: Украинская ореховая ассоциация

Напомним, Кабинет министров обновил механизмы предоставления грантов для развития садоводства, ягодничества, виноградарства, тепличного хозяйства, а также строительства овоще- и фруктохранилищ. Соответствующие изменения в правительственное постановление №738 приняли 22 апреля.

Татьяна Ковальчук