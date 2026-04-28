Розвиток горіхової галузі: на Київщині заклали найпівнічніший в Україні мигдалевий сад

На базі Інституту садівництва Національної академії аграрних наук біля Києва створено найпівнічніший мигдалевий сад в Україні. Він розташований вище 50-ї північної паралелі та слугує базою для вивчення адаптації іспанських сортів до місцевого клімату.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін.

Для закладання використано самоплідні сорти іспанської селекції: Пента (Penta), Макако (Makako), Лауренне (Lauranne), які вже внесені до Державного реєстру сортів України; також висаджено сорти Даймар (Diamar) та Вайро (Vayro), що проходять випробування.

Сад посаджено за схемою 5 м х 3 м. Фахівці провели полив, мульчування пристовбурних смуг та обробку дерев інсектицидом від довгоносика. Наразі триває формування крони за поліпшено-вазоподібним типом з 3-4 основними гілками.

Раніше дослідження мигдалю проводилися на Одещині, у Херсоні, Світловодську та на базі Миколаївського національного аграрного університету. Співпраця з іспанською науковою установою CSIC дозволила адаптувати промислові сорти до українських умов.

Юдін зазначає: "Промислове мигдальництво — перспективний сектор садівництва з високим потенціалом розвитку в Україні. Тому створення самого північного мигдалевого саду одночасно збіглося з рішенням уряду по поширенню областей закладання промислових мигдалевих садів в Україні, для яких надаються державні грантові кошти".

Використання іспанських сортів, які вирізняються самоплідністю та високою зимостійкістю, відповідає сучасним вимогам рентабельного садівництва. Це дозволяє підприємцям претендувати на державну грантову підтримку за Програмою підтримки садівництва.

Наразі мигдалеві сади створені в 11 регіонах України:



Мапа мигдалевих садів України / Фото: Українська горіхова асоціація



Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче- та фруктосховищ. Відповідні зміни до урядової постанови №738 ухвалили 22 квітня.