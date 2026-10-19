Як Україні замістити імпорт мигдалю зі США: скільки потрібно садів і які є гранти

Український ринок мигдалю залежить від імпорту, а близько 98% поставок надходять зі США. Водночас в Україні розпочинають масштабування вирощування морозостійких сортів іспанської селекції. Для забезпечення внутрішнього попиту потрібно засадити мигдалем близько 3,5 тис. гектарів, що дасть змогу залишати в Україні понад 1 млрд грн щороку завдяки заміщенню імпортної продукції.

Про це Dilo розповів керівник Всеукраїнської громадської організації "Українська горіхова асоціація" Геннадій Юдін.

Наразі Україна є 100% нетто-імпортером мигдалю. Якщо ще десять років тому в Україну імпортували тільки 572 тонни мигдалю, то через наступні 7 років, саме напередодні повномасштабної війни, у 2021 році Україна імпортувала вже 4224 тонни чищеного мигдалю. Споживання мигдалю в Україні за 7 передвоєнних років (2015-2021рр.) збільшилося практично у 7,5 раза.

"Україна на 100% залежить від імпорту мигдалю. При цьому 98% усього мигдалю ми купуємо в Америці", - сказав Юдін.

США є світовим лідером із виробництва мигдалю. Водночас зростання попиту на цю продукцію створює можливість розвитку власного виробництва в Україні.

Інфографіка: Всеукраїнської громадської організації "Українська горіхова асоціація"

Динаміка споживання мигдалю в Україні стрімко підвищується. Попри тимчасовий відтік частини населення країни за кордон за період воєнних років, у 2025 році, Україна вийшла на довоєнні роки споживання мигдалю та імпортувала понад 4 тис. тонн мигдалю, витративши на це близько $23 млн. За перші вісім місяців поточного року вже імпортовано в Україну мигдалю на загальну суму $18,1 млн, розповів експерт.

В Україні розвивають вирощування морозостійких сортів мигдалю

Однією з перешкод для розвитку мигдалевих садів в Україні раніше була недостатня морозостійкість сортів. Тому представники галузі почали вивчати міжнародний досвід і шукати сорти, які пристосовані до холодніших кліматичних умов, зазначив Юдін.

В Іспанії ще 1971 року було створено селекційну лабораторію, яка працювала над удосконаленням мигдалю, зокрема для його вирощування у гірських районах. Протягом 25 років селекціонери працювали над створенням морозостійких сортів.

Окремою перевагою деяких із них є самозапильність, що дає змогу отримувати врожай без необхідності перехресного запилення за участю бджіл.

Українська горіхова асоціація також розпочала випробування іспанських сортів. За словами Юдіна, у 2017 році їх уперше висадили в Одесі, а згодом створили розсадник у Херсоні.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році розсадник перенесли до центральної частини України, поблизу Світловодська. Там продовжили вирощувати різні сорти мигдалю, зокрема іспанської селекції.

"Ми побачили, що іспанські сорти витримують відповідні температурні умови. Тому домовилися з іспанськими колегами, підписали ліцензійну угоду і сьогодні три найпопулярніші іспанські сорти внесено до Державного реєстру сортів рослин України", - розповів експерт.

Три іспанські сорти мигдалю внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на підставі ліцензійного договору, укладеного у 2022 році між ВГО "Українська горіхова асоціація" та юридичним власником сортів - провідної іспанської наукової установи Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

За його словами, зараз асоціація переходить від експериментального вирощування до масштабування розсадництва.

Для заміщення імпорту з США потрібно 3,5 тис. гектарів садів мигдалю

За оцінкою фахових експертів України та Іспанії, середня врожайність мигдалю у промисловому саду становить приблизно 1,8-2 тонни ядра мигдалю (без шкаралупи).

Якщо орієнтуватися на поточний річний імпорт у 4,2 тис. тонн, то для забезпечення потреб українського ринку необхідно закласти близько 3,5 тис. гектарів мигдалевих садів, пояснив експерт.

"Ми тільки почали його садити. Цього року плануємо започаткувати перші 100 гектарів", - зазначив представник Української горіхової асоціації.

Він навів приклад розвитку фундукового бізнесу в Україні. У 2015 році Україна також була повністю залежною від імпорту фундука, а сьогодні має близько 10 тис. гектарів його насаджень і практично не закуповує цю продукцію за кордоном.

Подібного результату асоціація планує досягти й у вирощуванні мигдалю - протягом кількох років.

Для цього асоціація співпрацює з іспанськими партнерами та українськими науково-дослідницькими установами. Базові дослідні сади заклали в Інституті садівництва Національної академії наук поблизу Києва, на території Миколаївського аграрного університету, в Одеській області поблизу Ізмаїла та в Дніпропетровській області, також дослідні насадження мигдалю вже вирощуються у 16 областях України, де вивчають поведінку різних сортів мигдалю в місцевих кліматичних умовах, їх адаптованість до українського клімату.

У Кіровоградській області створено професійний базовий розсадник асоціації "Мигдалеві сади", який працює разом із дослідними ділянками та насадженнями в інших регіонах України. Потужну силу росту з першого року вегетації показують мигдалеві дерева у найпівнічному дослідному саду країни, висадженому в Інституті садівництва НААН, а фахівці Миколаївського національного аграрного університету, де у листопаді 2024 року висаджений дослідний мигдалевий сад, вже на другий рік вегетації зібрали перший врожай мигдалю.

При цьому на підставі численних досліджень дослідних насаджень мигдалю в різних регіонах України фахівці асоціації разом із науковими установами країни дійшли до висновку про доцільність створення промислових садів на базі новітніх самоплідних сортів мигдалю іспанської селекції.

Сучасні сорти мигдалю іспанської селекції, які сьогодні є світовим лідером інтенсивного мигдального виробництва, вже пройшли етап кількарічних досліджень та вивчення в різних агрокліматичних зонах України.

Пізнє цвітіння сучасних мигдалевих сортів іспанської селекції та стійкість до зворотних весняних заморозків, висока морозостійкість та зимостійкість разом із посухостійкістю та самоплідністю, їхня адаптованість до умов українського клімату є безумовними перевагами для закладання рентабельних мигдалевих садів.

Мигдаль як інструмент диверсифікації агробізнесу

Наразі глобальні паливні проблеми, зростання вартості енергоносіїв, добрив та засобів захисту рослин, російська блокада морської логістики переросли в кризу ціноутворення, ліквідності, зберігання та відтворення традиційного зернового виробництва. Тому одним із потужних інструментів диверсифікації зернового агробізнесу стає садівництво. З появою сучасних інтенсивних сортів мигдалю в Україні мигдаль стає однією із швидкоокупних та рентабельних культур у промисловому садівництві, однією з найперспективніших ніш для українського садівництва

Ще однією перевагою культури він називає ранній початок плодоношення: за словами Юдіна, мигдаль починає давати врожай уже на третій рік від його посадки.

Розвиток вітчизняного виробництва дасть змогу залишати в Україні понад 1 млрд грн завдяки заміщенню імпортної продукції.

На мигдалеві сади можна отримати гранти до 400 тис. грн на гектар

В той же час в Україні сформовані передумови для розвитку промислового вирощування мигдалю. Вже восьмий рік поспіль ВГО "Українська горіхова асоціація" вивчає можливості закладання промислових мигдалевих садів і досліджує сорти вітчизняної та закордонної селекції. Державна Програма підтримки садівництва, затверджена постановою Кабінету Міністрів України за № 738 від 21 червня 2022 року (зі змінами), надає грантову допомогу у створенні мигдалевих садів - до 400 тис. грн на 1 гектар саду. Розвиток промислових мигдалевих садів за Державною Програмою підтримки садівництва поширено на 16 областей України.

Таким чином, галузь розраховує поступово нарощувати площі насаджень і зменшувати залежність України від імпорту, основним джерелом якого сьогодні залишаються США.

Хто купує мигдаль в Україні: Roshen, Millennium та інші промислові споживачі

В Україні мигдаль споживають як у натуральному вигляді, так і в складі готових харчових продуктів. Одним із напрямів його промислового використання є кондитерське виробництво: мигдаль додають до шоколаду, цукерок, драже, печива та інших солодощів. Зокрема, його використовують українські виробники Roshen та Millennium (компанія "Малбі Фудс"). Попит також формують виробники снеків, пекарні, заклади громадського харчування та роздрібні покупці. Водночас відкритих даних, які дозволяють визначити найбільших промислових споживачів мигдалю в Україні за обсягами закупівель, немає.