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Как украинский ритейл использует AI для прогнозирования спроса
Искусственный интеллект помогает ритейлерам более точно прогнозировать продажи и уменьшать потери от списаний. В то же время украинские сети пока уступают крупным европейским игрокам по масштабу внедрения АИ из-за проблем с данными, интеграцией и нехваткой специалистов. В крупных компаниях АИ-проекты могут окупиться ориентировочно за 12-18 месяцев, хотя фактический срок зависит от масштаба и глубины внедрения технологии.
Об этом Delo.ua рассказал глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.
- Главный экономический эффект – меньше запасов и списаний
- Украина отстает от Европы по использованию AI в ритейле, но разрыв сокращается
- Какие внешние факторы могут учитывать современные AI-модели
- Какие новые AI-решения могут в ближайшее время сменить украинский ритейл
- Какие инвестиции нужны и когда АI-проект окупается
- Барьеры и риск использования АИ в ритейле
AI уже прогнозирует, сколько товара нужно магазину
Для прогнозирования спроса, искусственный интеллект анализирует историю продаж на уровне конкретного товара, магазина, региона и канала сбыта. К этому добавляются данные о сезонности, акциях, ценах, остатках, сроках поставки и поведении покупателей, пояснил Жук .
На основе такого анализа система прогнозирует, сколько единиц определённого товара может потребоваться конкретному магазину в определенный день или период. Далее прогноз может использоваться для формирования заказов, распределения товаров между складами и магазинами, планирования акций и управления запасами.
"Важно, что современные решения не просто формируют общий прогноз продаж. Они могут отдельно учитывать спрос во время акций, сезонные колебания, появление товаров-заменителей, риск дефицита или избыточных остатков. В продуктовом ритейле это особенно важно для свежих и скоропортящихся категорий", - отметил эксперт.
Главный экономический эффект – меньше запасов и списаний
AI может снижать издержки конкретного ритейлера. Более точное прогнозирование помогает сократить списание, избыточные запасы, срочные поставки и потери от отсутствия товара на полке.
В отдельных международных кейсах эффект может быть достаточно значительным: к примеру, норвежский продуктовый онлайн-ритейлер Oda сообщал о сокращении доли испорченных товаров на 49% после внедрения системы прогнозирования, рассказал Жук.
Не менее важный эффект – уменьшение ситуаций, когда нужного товара нет на полке. Для покупателя это вопрос сервиса, а для ритейлера – утраченных продаж и лояльности.
В непродовольственном ритейле более ощутимой может оказаться оптимизация запасов и высвобождение оборотного капитала. Компании не нужно хранить избыточное количество медленно оборотных товаров, а денежные средства можно направлять на ассортимент с более высоким спросом.
Однако некорректно переносить этот показатель на все расходы ритейлера, указал Жук.
"Для украинского рынка пока нет подтвержденной статистики, позволяющей сказать, что AI в среднем снижает операционные расходы сетей, например, на 5%, 10% или 15%", - сказал эксперт.
Поэтому уместно оценивать экономический эффект отдельно для конкретных процессов – управление запасами, списаний, логистики, персонала или промо.
Украина отстает от Европы по использованию AI в ритейле, но разрыв сокращается
Европейский ритейл пока опережает украинский по масштабу и системности использования AI. Крупные европейские сети уже интегрируют прогнозирование спроса с автоматическим пополнением запасов, ценообразованием, планированием акций, логистикой и управлением персоналом, рассказал глава Ассоциации ритейлеров.
По данным Eurostat, в 2025 году технологии AI использовали 20% предприятий ЕС с 10 и более работниками. Среди европейских ритейлеров, применяющих AI, одним из главных направлений остается маркетинг и продажи. В то же время, по словам Жука, даже в ЕС использование AI еще не стало стандартом для абсолютно каждой компании.
В Украине нет отдельной официальной статистики, которая позволяла бы корректно сравнить долю использующих AI ритейлеров с показателями ЕС, заявил глава ассоциации.
По практике рынка можно сказать, что крупнейшие украинские сети работают уже с прогнозной аналитикой, автоматизацией заказов, персонализацией предложений и анализом поведения клиентов. Например, Brocard публично сообщал о применении AI для прогнозирования поведения покупателей и формирования персонализированных рекомендаций, а EVA – о намерении углублять интеграцию AI на уровне ERP, в частности, для аналитики и прогнозирования спроса.
В то же время , западные сети пока имеют преимущество по объему данных и комплексности интеграции. Для малого бизнеса главным препятствием часто является не стоимость AI, а качество данных: без достоверной информации о продажах, остатках, ценах, акциях и поставках качественный прогноз невозможен.
Какие внешние факторы могут учитывать современные AI-модели
Кроме истории продаж, AI-модели могут учитывать погоду, сезонность, календарные и государственные праздники, цены и промоакции, локальные события и логистику.
Модель может учитывать практически любой фактор, если он имеет измеряемую связь со спросом и компания может регулярно получать качественные данные. Это позволяет более точно прогнозировать спрос в конкретном магазине или регионе.
Для украинского ритейла потенциально важны и специфические факторы:
- воздушные тревоги;
- графики отключений электроэнергии;
- перемещение населения или изменения ситуации безопасности.
"Но это не означает, что все украинские сети уже системно используют такие данные. Они должны быть структурированы, регулярно обновляться и улучшать точность прогноза", - отметил эксперт.
Новинный фон также можно анализировать, однако он является более сложным фактором, добавил он.
Система должна не просто фиксировать количество новостей, а определять какие события реально влияют на поведение покупателей.
Как пример Жук отметил, что сообщение о возможном дефиците определенного товара может повлечь за собой краткосрочный ажиотажный спрос, но такие ситуации сложно прогнозировать только на основе исторических данных.
Какие новые AI-решения могут в ближайшее время сменить украинский ритейл
В ближайшее время AI-агенты могут сменить украинский ритейл.
По словам Жука, они будут не только анализировать данные, но и выполнять часть операционных задач:
- будут формировать заказы;
- будут предлагать перемещение товара между магазинами;
- будут выявлять риски дефицита;
- будут автоматически обращать внимание менеджера на отклонения.
Перспективными направлениями также динамичное ценообразование и управление уценкой. AI сможет определять оптимальный момент и размер скидки с учетом остатков, срока годности и прогноза спроса, рассказал эксперт.
Еще одно направление – компьютерное зрение для контроля наличия товаров на полках, выкладки, очередей и загруженность касс.
"Также будут активно развиваться персональные цифровые помощники покупателя, голосовые ассистенты для работников, автоматизированное планирование рабочих смен и прогнозное обслуживание оборудования", - отметил Жук.
Какие инвестиции нужны и когда АI-проект окупается
Универсальной стоимости внедрения АI в ритейле нет. Она зависит от количества магазинов, товарных позиций, каналов продаж, качества данных, уровня автоматизации и интеграции с ERP (системами планирования ресурсов предприятия), складскими и учетными системами.
Расходы охватывают не только лицензию, но и подготовку данных, интеграцию, настройку моделей, обучение команды и изменение процессов. Для небольшой сети это может быть компактный облачный пилот. Для крупного ритейлера с сотнями магазинов и десятками тысяч товарных позиций полноценный трансформационный проект.
По словам Жука, международные поставщики ориентируют крупный бизнес на окупаемость AI-проектов примерно за 12-18 месяцев, но это не гарантированный срок.
Экономический эффект значительно выше, если AI интегрирован в закупки и управление запасами, а не используется только для аналитических отчетов.
Барьеры и риск использования АИ в ритейле
Главный барьер для внедрения АИ в ритейле – не сама технология, а качество и доступность данных.
Информация о продажах, остатках, ценах, акциях и поставках часто хранятся в различных системах, а неполные или некорректные данные могут привести к ошибочному прогнозу, отметил Жук.
Второй барьер – интеграция AI с ERP, складскими, учетными и кассовыми системами. Если прогноз остается лишь отдельным аналитическим отчетом, а заказы и пополнения запасов продолжаются вручную, экономический эффект от технологии будет ограничен.
По словам Жука, есть и риск чрезмерного доверия к алгоритму. АИ может ошибаться при различных изменениях спроса, вызванных перебоями с логистикой, миграцией, проблемами с электроснабжением или другими форс-мажорами. В таких условиях исторические данные могут не описывать текущее поведение покупателей, рассказал глава ассоциации.
Отдельной проблемой может стать непрозрачность рекомендаций: менеджер не всегда понимает почему система предлагает сократить заказ, увеличить запас или изменить цену. Поэтому на этапе внедрения АИ целесообразно использовать в качестве инструмента поддержки решений, а критические рекомендации оставить под контролем человека, подытожил Жук.