Карась и сельдь стали лидерами промышленного лова

За 4 месяца в водоемах Украины выловили более 777 тонн водных биоресурсов. В прошлом году отлов был больше и составил почти 990 тонн. Лидерами промышленного лова этого года стали карась и сельдь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что во внутренних водоемах Украины промышленные рыбаки выловили почти 450 тонн карася серебристого и более 77 тонн сельди черноморской.

Кроме того, более 239 тонн серебристого карася выловили в днепровских водохранилищах. При этом в реке Днестр и Днестровском лимане отлов карася серебристого составил более 203 тонн.

Также почти 74 тонн сельди черноморской выловлено в реке Дунай.

Как отмечают в Минагрополитике, спад промышленного рыболовства связан с заблокированными морями и Каховским водохранилищем, которые "закрыты" из-за военной агрессии РФ.

В ведомстве напоминают, что промышленный лов в этом году впервые происходит на основе аукционных торгов через торговую систему "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ". Эта инициатива правительства уже дала свои первые результаты. На сегодняшний день рыболовами уже фактически уплачено в бюджет 31,7 млн грн, что втрое больше чем в прошлом году.

"Аукционы на промысел – это одна из весомых составляющих глобальной реформы в рыбном хозяйстве. Мы создали равные условия экономической конкуренции и минимизировали коррупционные риски при распределении водных биоресурсов между пользователями. Ведь урегулирование промышленного рыболовства на этапе получения самого права на отлов водных биоресурсов – это существенные изменения, которых не было в отрасли вообще. Это веские шаги по детенизации рыбного бизнеса", - подчеркнул заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.

Заметим, в Украине внесли изменения в правила промышленного рыболовства, которые не пересматривались более 20 лет. Они не соответствовали положениям нормативно-правовых актов и сегодняшних реалий. Новые правила включают в себя требования, необходимые для рационального использования водных биоресурсов и их охрану.