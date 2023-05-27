Карась та оселедець стали лідерами цьогорічного промислового вилову

За 4 місяці цього року у водоймах України виловили понад 777 тонн водних біоресурсів. Торік вилов був більший і становив майже 990 тонн. Лідерми цьогорічного промислового вилову стали карась та оселедець.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у внутрішніх водоймах України промислові рибалки виловили майже 450 тонн карася сріблястого та понад 77 тонн оселедця чорноморського.

Крім того, понад 239 тонн карася сріблястого виловили у дніпровських водосховищах. При цьому у річці Дністер та Дністровському лимані вилов карася сріблястого становив понад 203 тонн.

Також майже 74 тонн оселедця чорноморського виловлено у річці Дунай.

Як зауважують в Мінагрополітики, спад промислового рибальства пов'язаний із заблокованими морями та Каховським водосховищем, які "закриті" через військову агресію РФ.

У відомстві нагадують, що цьогорічний промисловий вилов вперше відбувається на основі аукціонних торгів через торгову систему "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ". Ця ініціатива Уряду вже дала свої перші результати. На сьогодні промисловими рибалками вже фактично сплачено у бюджет 31,7 млн грн, що втричі більше ніж торік.

"Аукціони на промисел – це одна з вагомих складових глобальної реформи у рибному господарстві. Ми створили рівні умови економічної конкуренції та мінімізували корупційні ризики при розподілі водних біоресурсів між користувачами. Адже врегулювання промислового рибальства на етапі набуття самого права на вилов водних біоресурсів – це суттєві зміни, яких не було в галузі взагалі. Це вагомі кроки з детінізації рибного бізнесу", - наголосив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.

Зауважимо, в Україні внесли зміни до правил промислового рибальства, які практично не переглядалися понад 20 років. Вони не відповідали положенням нормативно-правових актів та реаліям сьогодення. Нові правила включають вимоги, необхідні для раціонального використання водних біоресурсів та їх охорону.