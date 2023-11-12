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Агро
Дата публикации

Мировые цены на кукурузу упали почти до трехлетнего минимума

Мировые цены на кукурузу упали почти до трехлетнего минимума
Фьючерсы на кукурузу упали до трехлетнего минимума. Иллюстрация: Рixabay

Фьючерсы на кукурузу упали до трехлетнего минимума, из-за прогнозов по рекордному урожаю кукурузы в США, превзошедшему предыдущие рекорды.

Об этом пишет Bloomberg.

В настоящее время цены на кукурузу на Чикагской товарной бирже составляют 4,6325 долларов за бушель. При этом ценовой минимум наблюдался 29 декабря 2020 года и составил $4,6175.  

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что самый большой урожай в Америке выращивается в 15,234 миллиарда бушелей, что превышает оценки аналитиков и превышает предыдущий рекорд 2016 года в 15,148 миллиарда.

Издание пишет, что значительные запасы ведущего мирового производителя указывают на то, что внимание теперь переносится на будущий урожай ключевого производителя, Бразилии, а также на глобальный спрос на кукурузу в США.

По другим товарам фьючерсы на соевое масло подорожали третий день подряд в Чикаго. Соевые бобы торгуются стабильно после роста на 0,3%.

Крупнейший в мире трейдер сельскохозяйственных культур Cargill заявил, что Китай только что осуществил огромную закупку соевых бобов у США, что подчеркивает положительный импульс на рынке масличных культур.

Во вторник и среду азиатская страна поспешила получить более 3 миллионов метрических тонн американской сои.

Автор:
Татьяна Гойденко