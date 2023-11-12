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Агро
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Світові ціни на кукурудзу впали майже до трирічного мінімуму

Світові ціни на кукурудзу впали майже до трирічного мінімуму
Ф'ючерси на кукурудзу впали до трирічного мінімуму. Ілюстрація: Рixabay

Ф'ючерси на кукурудзу впали до трирічного мінімуму, через прогнози стосовно рекордного урожаю кукурудзи в США, який перевершив попередні рекорди.

Про це пише Bloomberg.

Наразі ціни на кукурудзу на Чиказькій товарній біржі становлять 4,6325 доларів за бушель. При цьому, ціновий мінімум спостерігався 29 грудня 2020 року і становив $4,6175.  

Міністерство сільського господарства США повідомило, що найбільший урожай в Америці вирощується в 15,234 мільярда бушелів, що перевищує оцінки аналітиків і перевершує попередній рекорд 2016 року в 15,148 мільярда.

Видання пише, що значні запаси в провідного світового виробника вказують на те, що увага тепер переноситься на майбутній урожай ключового виробника, Бразилії, а також на глобальний попит на кукурудзу в США.

Щодо інших товарів, ф’ючерси на соєву олію подорожчали третій день поспіль у Чикаго. Соєві боби торгуються стабільно після зростання на 0,3%.

Найбільший у світі трейдер сільськогосподарських культур Cargill, заявив, що Китай щойно здійснив величезну закупівлю соєвих бобів у США, що підкреслює позитивний імпульс на ринку олійних культур.

У вівторок і середу азійська країна поспішила отримати понад 3 мільйони метричних тонн американської сої.

Автор:
Тетяна Гойденко