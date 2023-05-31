"Можно иметь современное оборудование, тракторы, но если некому работать, то это проблема для бизнеса", - Владимир Онищенко, директор по производству семян "Байер" в Украине

Delo.ua пообщалось с руководителем департамента маркетинга "Байер" в Украине Андреем Перчицем и директором семенного производства компании Владимиром Онищенко о том, как компания ведет бизнес-деятельность, и о потерях во время войны, состоянии агропромышленной отрасли, проблеме с кадрами и инвестициях в Украину.

В компании "Байер" в Украине готовились к полномасштабной войне?

В.А. : Мы подготовили план на случай нападения России на Украину. Когда мы услышали первые взрывы, активизировали этот план. Удалось быстро эвакуировать людей, все сотрудники четко знали, кто и что должен делать. Также 24 февраля 2022 мы остановили работу оборудования на предприятии.

Уже в середине марта одна из команд склада предложила возобновить работу небольшого количества людей, чтобы продолжить отгрузку продукции. Затем еще некоторые сотрудники смогли выйти на работу, а параллельно полевая команда начала сеять в полях. В мае у нас полноценно возобновилась работа на предприятии и в полях.

Несколько раз в неделю мы встречались и анализировали ситуацию. Проговаривали риски, например, что может не хватать горючего для полевых работ или то, что российские войска могут продвигаться. У нас был документ с прописанными рисками и нашими действиями и еженедельно его пересматривали.

При этом мы создали все условия безопасности и оборудовали временные бомбоубежища для людей. В этом вопросе нам помогали и консультировали сотрудники ГСЧС.

Известно, что вражеские ракеты попали в один из ваших складов. Вы считали ущерб?

В.А. : Во время ракетного обстрела обломками была повреждена крыша склада и иссечена некондиционная продукция. Нанесенный ущерб измеряется миллионами гривен. Мы сделали фотофиксацию и передали все материалы в СБУ.

Важно, что при обстреле люди не пострадали. В момент взрыва на территории предприятия была охрана, но хорошо, что ракета взорвалась вдали от них.

Поврежденная крыша склада "Байер" в Украине. Фото: пресс-служба

Корректировали ли вы досрочные и краткосрочные планы развития компании?

В.О .: Долгосрочные планы существенно не корректировались. В краткосрочной перспективе некоторые вещи мы можем планировать на сезон, а некоторые постоянно корректируем, учитывая нынешние условия.

Как компании удалось выстоять во время блекаутов?

В.А. : На наше предприятие электроэнергия поставлялась, но вскоре нас попросили снизить потребление на 50%. Нам предоставили график, когда нужно было уменьшать потребление, и мы его соблюдали. Даже перевыполнили этот план.

Хочу отметить, что для меня как для руководителя это был новый опыт, потому что нужно было организовать работу предприятия с ограничениями. Наша команда стала применять более действенные инструменты, а использование оборудования стало более эффективным. Можно сказать, что блекауты побуждали нас к оптимизации рабочих процессов.

Расскажите о планах компании "Байер" в Украине на 2023 год.

В.А. : Компания продолжает инвестировать в производство. С 2022 года у нас начался раунд инвестиций в 60 млн евро. Эти деньги планируем инвестировать в течение нескольких лет. Часть этой суммы в 2023 году пойдет на строительство третьей сушилки для зерна. Также продолжим закупать и покупать в лизинг новое полевое оборудование.

Все верят в победу Украины, и мы тоже, поэтому этот раунд инвестирования начали во время полномасштабного вторжения и продолжаем дальше. Даже во время войны предприятие показало высокие результаты производства. Мы были вынуждены просмотреть регионы, где мы выращиваем. В 2022 году юг и север мы определили как опасные, поэтому мы были вынуждены переместить выращивание оттуда в центральную часть Украины.

А.П. : Также в этом году расширится портфель "Байер" Речь идет о СВР, гибридах кукурузы и озимом рапсе. Уже мы коммерциализировали пять новинок: ДК Эксима, ДК Экпоз, ДК Экспат, ДК Импринт КЛ, ДК Сефор.

Руководитель департамента маркетинга "Байер" в Украине Андрей Перчиц. Иллюстрация: Алексей Левченко / Delo.ua

При расширении производства вам нужно нанимать больше людей?

В.А. : Мы планируем нанять на сезон примерно 250-260 сезонных сотрудников дополнительно к 100 постоянным. Уже начался процесс поиска специалистов. Вообще мы ищем работников еще в конце сезона и сначала спрашиваем у своих сотрудников, кто хочет работать в следующем сезоне. Собираются контакты людей, агентство формирует списки. Затем подбираем необходимое количество. Процент людей, которые возвращают из года в год - 65%.

Есть ли в настоящее время дефицит кадров?

В.А. : Не хватает специалистов, например, электриков и механиков. Мы частично пытаемся решить эту проблему через обучение людей.

Какова ситуация с экспортом? Были ли проблемы с вывозом продукции, когда западные границы были заблокированы?

В.А. : Мы успели вывезти все, что планировали, прежде чем начались проблемы на границе, поэтому на наш экспорт это никак не повлияло. В целом за 2022 год и начало 2023 мы экспортировали 70% продукции, произведенной в 2022 году, а 30% оставили на рынке Украины. В прошлые годы было наоборот.

Какие, по-вашему, перспективные культуры для выращивания в Украине?

А.П. : В этом году мы увидели, что фермеры начали больше выращивать нишевые культуры, например, гречку и просо. Думаю, это временное явление. Мне кажется, что фермерам нужно смотреть, не на какую культуру быстро переходить для выращивания, а как это делать эффективно и стабильно.

Не нужно тратить деньги на неэффективные операции. К примеру, одна обработка надежным гербицидом лучше, чем двумя ненадежными. Севооборот нужно соблюдать в течение многих лет, пока они начинают давать результат, поэтому быстрые эмоциональные решения по корректировке культур в севообороте не являются устойчивой практикой и могут в будущем потребовать больше времени для возвращения к нормальной структуре посевных площадей.

Украинские аграрии начали выращивать больше рапса из-за спроса со стороны других стран. Однако из-за эмбарго экспорта этой культуры в Польшу, Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию, вероятно, нужно искать новые рынки сбыта?

А.П. : Экспортные рынки, в частности, для рапса были не только в ЕС. Его закупали Индия, Пакистан, Израиль и многие другие страны. Часть шла в азиатские страны. Пока транзит разрешили, поэтому украинское сырье обязательно доставят к покупателю.

Какие вызовы для "Байера" в этом сезоне и вообще для аграрного бизнеса?

В.А. : Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить партнеров семенами и СЗР.

Директор семенного производства компании "Байер" в Украине Владимир Онищенко. Иллюстрация: Алексей Левченко / Delo.ua

Дефицит квалифицированных кандидатов является одним из вызовов. Можно иметь современное оборудование, тракторы, однако если некому работать, это проблема для бизнеса. Конечно, на некоторые должности можно нанять людей и научить ее работать, но для этого нужно время. Сегодня с кадрами сложная ситуация, а учитывая, что в 2023 году нам нужно нанять дополнительно 60 сотрудников по сравнению с 2022 годом, то для нас это двойной вызов.

Еще одним вызовом являются погодные условия, в частности дождливая и холодная погода этой весной, что возможно приведет к более поздней уборке. Исходя из нашего опыта, с середины октября значительно повышается вероятность заморозков. Поэтому у нас будет меньшее окно для сборки, что потребует оптимизации процессов как в поле, так и на заводе.