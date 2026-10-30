Наибольший вызов весенней посевной: где найти около 400 млрд грн украинским аграриям

Наибольшим вызовом для аграрного сектора является поиск финансирования для весенней посевной кампании, которая обойдется аграриям почти в 400 млрд грн. У государства пока объективно нет ресурса для покрытия такой потребности.

Как сообщает Dilo, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в интервью подкасту "МинСело".

Сколько средств нужно аграриям для весенней посевной кампании в 2027 году

20 октября опубликовано решение о смягчении условий предоставления государственных портфельных гарантий. Если раньше даже просрочка платежа более чем на один день лишает предприятие права на такую гарантию, то теперь предусмотрена возможность ее получения, если в течение предыдущих 120 дней просрочка не превышала 60 дней и была погашена, отметил Высоцкий.

Изменения учитывают ситуацию, когда из-за остановки экспорта и других форс-мажорных обстоятельств предприятия временно не могли своевременно выполнять кредитные обязательства.

С начала августа бизнес уже привлек более 30 млрд. грн. дополнительного финансирования. По оценке должностного лица, благодаря новым решениям, общий объем привлеченных средств на осенний период может превысить 50 млрд грн против предварительной оценки потребности в 80 млрд грн.

"При минимальной себестоимости затрат в 30 тыс. грн на гектар и площади посевной 12-13 млн. гектаров аграриям понадобится около 390 млрд. грн. Это сопоставимо со стоимостью свыше 30 млн. тонн продукции, экспорт которой потенциально может быть усложнен", - сказал министр.

Найти такой объем средств в государственном бюджете невозможно, потому ожидается дополнительная волна кредитования, заявил Высоцкий.

В частности, Всемирный банк готов поддержать программу "Доступные кредиты 5-7-9" из-за компенсации процентных ставок. Ожидается, что с января станет доступным финансирование в размере $250 млн. По оценке Высоцкого это может обеспечить дополнительно 80-100 млрд грн кредитных ресурсов.

Однако этого недостаточно для полного покрытия потребностей. Поэтому аграриям придется адаптировать структуру посевов, предпочитая культуры с меньшими затратами на выращивание.

При таком сценарии даже при увеличении объемов экспорта из-за путей солидарности примерно на 10%, около 1 млн гектаров земель могут оставаться под паром, без возделывания.

Кукуруза, соя или подсолнечник: как изменятся посевные площади в 2027 году

Уборочная кампания в Украине идет по плану. Почти все культуры уже собраны: раннюю группу – полностью, подсолнечник и сою – более чем на 90%. Основной незавершенной культурой остается кукуруза, собрано менее 50% площадей.

Часть ее урожая может перейти на весенний убор, однако такая практика существовала и до полномасштабной войны. Критических рисков для сбора из-за логистических проблем пока нет, отметил Высоцкий.

Однако логистические ограничения уже влияют на структуру посевов. По результатам опроса, площади под рапсом остаются стабильными или возрастут на 3-5%, в то время как посевы пшеницы могут сократиться примерно на 17%, но составят более 4 млн гектаров.

Наибольшие изменения ожидаются во время весенней посевной кампании – прежде всего, в перераспределении площадей между кукурузой, соей и подсолнечником. В текущих условиях аграрии, вероятно, будут сокращать посевы кукурузы в пользу сои и подсолнечника. По предварительным опросам, некоторые производители допускают уменьшение площадей под кукурузой более чем в два раза, заявил министр.

Более репрезентативный опрос будет в феврале.

"При текущих условиях, когда мы можем экспортировать не более 50%, очевидно, что площадь уменьшится", - сказал Высоцкий, подчеркнув, что открытие портов и улучшение логистики могут изменить эти прогнозы.

Высоцкий заявлял, что из-за ограниченного экспорта аграрии в Украину теряют оборотные средства, необходимые для финансирования следующего производственного цикла. Если ситуация с экспортной логистикой не улучшится, в 2027 году сектор может столкнуться с убытками и сокращением посевных площадей.