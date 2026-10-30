Найбільший виклик весняної посівної: де знайти майже 400 млрд грн українським аграріям

Найбільшим викликом для аграрного сектору є пошук фінансування для весняної посівної кампанії, яка обійдеться аграріям у майже 400 млрд грн. Держава наразі об'єктивно не має ресурсу для покриття такої потреби.

Як повідомляє Dilo, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв'ю подкасту "МінСело".

Скільки коштів потрібно аграріям для весняної посівної кампанії у 2027 році

20 жовтня опубліковано рішення про пом'якшення умов надання державних портфельних гарантій. Якщо раніше навіть прострочення платежу більше ніж на один день позбавляє підприємство права на таку гарантію, то тепер передбачено можливість її отримання, якщо протягом попередніх 120 днів прострочення не перевищувало 60 днів і було погашено, зазначив Висоцький.

Зміни враховують ситуацію, коли через зупинку експорту та інші форс-мажорні обставини підприємства тимчасово не могли вчасно виконувати кредитні зобов’язання.

З початку серпня бізнес уже залучив понад 30 млрд грн додаткового фінансування. За оцінкою посадовця, завдяки новим рішенням загальний обсяг залучених коштів на осінній період може перевищити 50 млрд грн проти попередньої оцінки потреби в 80 млрд грн.

"За мінімальної собівартості витрат у 30 тис. грн на гектар та площі посівної 12-13 млн гектарів аграріям знадобиться близько 390 млрд грн. Це співмірно з вартістю понад 30 млн тонн продукції, експорт якої потенційно може бути ускладнений", - сказав міністр.

Знайти такий обсяг коштів у державному бюджеті неможливо, тому очікується додаткова хвиля кредитування, заявив Висоцький.

Зокрема, Світовий банк готовий підтримати програму "Доступні кредити 5-7-9" через компенсацію відсоткових ставок. Очікується, що з січня стане доступним фінансування обсягом $250 млн. За оцінкою Висоцького, це може забезпечити додатково 80-100 млрд грн кредитних ресурсів.

Проте цього буде недостатньо для повного покриття потреб. Тому аграріям доведеться адаптувати структуру посівів, надаючи перевагу культурам із меншими витратами на вирощування.

За такого сценарію навіть за умови збільшення обсягів експорту через шляхи солідарності приблизно на 10%, близько 1 млн гектарів земель можуть залишатися під паром, без обробітку.

Кукурудза, соя чи соняшник: як зміняться посівні площі у 2027 році

Збиральна кампанія в Україні йде за планом. Майже всі культури вже зібрано: ранню групу - повністю, соняшник і сою - більш ніж на 90%. Основною незавершеною культурою залишається кукурудза, зібрано менше як 50% площ.

Частина її врожаю може перейти на весняне збирання, однак така практика існувала і до повномасштабної війни. Критичних ризиків для збирання через логістичні проблеми наразі немає, зазначив Висоцький.

Проте логістичні обмеження вже впливають на структуру посівів. За результатами опитування, площі під ріпаком залишаються стабільними або зростуть на 3-5%, тоді як посіви пшениці можуть скоротитися приблизно на 17%, але становитимуть понад 4 млн гектарів.

Найбільші зміни очікуються під час весняної посівної кампанії - передусім у перерозподілі площ між кукурудзою, соєю та соняшником. За поточних умов аграрії, ймовірно, скорочуватимуть посіви кукурудзи на користь сої та соняшнику. За попередніми опитуваннями, деякі виробники допускають зменшення площ під кукурудзою більш ніж удвічі, заявив міністр.

Більш репрезентативне опитування буде в лютому.

"За поточних умов коли ми можемо експортувати не більше 50%, очевидно, що площа зменшиться", - сказав Висоцький, наголосивши, що відкриття портів і покращення логістики можуть змінити ці прогнози.

Висоцький заявляв, що через обмежений експорт аграрії в Україні втрачають обігові кошти, необхідні для фінансування наступного виробничого циклу. Якщо ситуація з експортною логістикою не покращиться, у 2027 році сектор може зіткнутися зі збитками та скороченням посівних площ.