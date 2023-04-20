Нет оснований для запрета импорта украинской агропродукции – Минсельхоз Чехии

Проверки чешскими контролирующими органами зерна, мяса и яиц из Украины не выявили ни одного неудовлетворительного образца. У Чехии нет оснований для запрета импорта этих продуктов, как это сделали Польша, Словакия и другие страны.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Зденек Некула, передают Česke Noviny.

К заявлению присоединились директоры Государственной инспекции сельского хозяйства и продовольствия (SZPI), Государственной ветеринарной администрации (SVS) и Центрального института сельскохозяйственной инспекции и испытаний.

Некула напомнил, что каждый образец импортируемых продуктов питания анализируется на наличие более 400 остатков действующих веществ. В основном это тесты на наличие микотоксинов или остатков пестицидов, а также все образцы проверяются на тяжелые металлы, такие как свинец или кадмий.

За последние недели Инспекция сельского хозяйства и продовольствия взяла 30 образцов зерновых и муки, большинство из которых – пшеница.

Ветеринарная администрация провела 16 проверок и гарантирует, что продукты питания на чешском рынке являются безопасными для здоровья. В этом году в Чехию из Украины впервые были ввезены обычные столовые яйца, ранее не импортировавшиеся.

Некула отметил, что в последнее время появилось много дезинформации на тему импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Он напомнил, что было импортировано всего 4 000 тонн пшеницы, что составляет менее одной десятой процента от внутреннего производства. Он назвал популистскими предложения по введению Чехией запрета на импорт из Украины.

На следующей неделе Некула обсудит с министрами сельского хозяйства ЕС общеевропейское решение ситуации, когда дешевое зерно из Украины попадает на рынок ЕС и направляется преимущественно в страны, не входящие в ЕС.

Министр отметил, что украинское зерно соблазнительно для спекулянтов из-за его значительно более низкой цены, из-за чего его "выкачивают" в соседние с Украиной страны. Ранее министерство заявляло, что с начала войны в Украину в ЕС было ввезено в 10 раз больше украинской пшеницы, чем обычно - 3,526 миллиона тонн. Некула заявил, что около трети этого количества осталось в Польше. Он также подтвердил важность сохранения маршрутов солидарности, и Чехия поддерживает их продление еще на один год. Эти маршруты были предназначены для экспорта зерна преимущественно в страны, не являющиеся членами ЕС, такие как Северная Африка.

Напомним, Польша не будет ограничивать перечень украинских продуктов, которые будут перевозиться транзитом через ее территорию, и польская сторона будет контролировать транзит в соответствии с правилами, которые она установит. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, сейчас ведутся переговоры с участием Еврокомиссии по импорту украинской агропродукции в страны Восточной Европы. Министр подчеркнул, что украинские фермеры понимают своих коллег за границей и хотят, чтобы всем было удобно работать вместе.