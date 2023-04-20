Немає підстав для заборони імпорту української агропродукції – Мінсільгосп Чехії

Перевірки чеськими контролюючими органами зерна, м'яса і яєць з України не виявили жодного незадовільного зразка. У Чехії немає підстав для заборони імпорту цих продуктів, як це зробили Польща, Словаччина та інші країни.

Про це заявив міністр сільського господарства Зденек Некула, передають Česke Noviny.

До заяви приєднались директори Державної інспекції сільського господарства і продовольства (SZPI), Державної ветеринарної адміністрації (SVS) та Центрального інституту сільськогосподарської інспекції та випробувань.

Некула нагадав, що кожен зразок імпортованих продуктів харчування аналізується на наявність понад 400 залишків діючих речовин. В основному це тести на наявність мікотоксинів або залишків пестицидів, також всі зразки перевіряються на важкі метали, такі як свинець або кадмій.

За останні тижні Інспекція сільського господарства і продовольства взяла 30 зразків зернових і борошна, більшість з яких - пшениця.

Ветеринарна адміністрація провела 16 перевірок й гарантує, що продукти харчування на чеському ринку є безпечними для здоров'я. Цього року до Чехії з України вперше були ввезені звичайні столові яйця, які раніше не імпортувалися.

Некула зазначив, що останнім часом з'явилося багато дезінформації на тему імпорту сільськогосподарської продукції з України. Він нагадав, що було імпортовано лише 4 000 тонн пшениці, що становить менше однієї десятої відсотка від внутрішнього виробництва. Він назвав популістськими пропозиції щодо введення Чехією заборони на імпорт з України.

Наступного тижня Некула обговорить з міністрами сільського господарства ЄС загальноєвропейське рішення ситуації, коли дешеве зерно з України потрапляє на ринок ЄС і спрямовується переважно до країн, що не входять до ЄС.

Міністр зазначив, що українське зерно є спокусливим для спекулянтів через його значно нижчу ціну, через що його "викачують" у сусідні з Україною країни. Раніше міністерство заявляло, що з початку війни в Україні до ЄС було ввезено в 10 разів більше української пшениці, ніж зазвичай, - 3,526 мільйона тонн. Некула заявив, що близько третини цієї кількості залишилося в Польщі. Він також підтвердив важливість збереження маршрутів солідарності, і Чехія підтримує їх продовження ще на один рік. Ці маршрути були призначені для експорту зерна переважно до країн, що не є членами ЄС, таких як Північна Африка.

Нагадаємо, Польща не обмежуватиме перелік українських продуктів, які перевозитимуться транзитом через її територію, й польська сторона контролюватиме транзит відповідно до правил, які вона встановить. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, зараз ведуться переговори за участю Єврокомісії стосовно імпорту української агропродукції в країни Східної Європи. Міністр наголосив, що українські фермери розуміють своїх колег за кордоном і хочуть, щоб усім було комфортно працювати разом.