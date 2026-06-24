От $1 тыс. до $1,8 тыс. за гектар: как подорожала земля в Полтавской, Сумской и Черниговской областях

Цены на сельскохозяйственную землю в Украине демонстрируют устойчивый рост даже во время полномасштабной войны. Если на старте земельной реформы гектар в Полтавской, Сумской и Черниговской областях стоил ориентировочно $1 тыс., то средняя стоимость составляет примерно $1,5-1,8 тыс.

О ценовых трендах и стратегии развития в условиях войны в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор агрохолдинга ИМК ("Индустриальная молочная компания") Александр Вержиховский.

Финансовые результаты: каким образом ИМК увеличил прибыль несмотря на снижение выручки

Какая чистая прибыль была у компании в 2023, 2024 и 2025 годах?

– В 2023 году выручка компании была $139,5 млн, чистый финансовый результат – убыток в размере $21,0 млн. В 2024 году выручка составляла $211,3 млн, а чистая прибыль $54,6 млн. В 2025 году выручка была $190,5 млн, чистая прибыль $67

Сравнение показателей последнего отчетного года (2025 по 2024): выручка снизилась на $20,8 млн (-9,8%), в то же время чистая прибыль выросла на $12,9 млн (+23,6%)".

Какой земельный банк в ИМК сейчас и планируете его увеличивать?

– Сейчас земельный банк компании составляет 115 тыс. гектаров. Грандиозных планов по его глобальному расширению по меньшей мере до завершения полномасштабной войны у нас нет.

Почему? Из-за военных рисков?

- В первую очередь из-за специфики регионов, в которых мы работаем. Нам нужно эффективно управлять существующим земельным банком, ведь часть земель расположена в непосредственной близости от российской границы. На отдельных участках проходят украинские фортификационные сооружения, поэтому из соображений безопасности мы не можем засевать их.

Впрочем, после победы Украины и наступления мира мы вернемся к нашим планам по интенсификации производства и потенциальному расширению земельного банка.

Как выросла цена земли за последний год?

– Определенный тренд к росту стоимости есть. Даже в регионах нашего присутствия. Если в середине 2021 года, когда рынок земли только стартовал в Полтавской, Сумской, Черниговской областях гектар можно было приобрести примерно за $1 тыс., то сейчас средняя стоимость составляет уже около $1 500-1 800 за гектар, не являющийся пределом. Убежден, что потенциал роста стоимости украинской земли значительно выше. Несмотря на все военные риски, цены продолжают расти, а это свидетельствует о наличии стабильного спроса на землю.

Энергетическая автономность: солнечные панели и генераторы для бесперебойной работы

ИМК активно устанавливает солнечные панели на элеваторах. Какой экономический эффект получила компания от этих проектов?

- Прежде всего, это проект для обеспечения наших собственных бытовых потребностей в электроэнергии. Речь не идет о глобальных, крупных промышленных солнечных электростанциях.

Значительная часть нашего внутреннего потребления электроэнергии для офисов, общежитий покрывается за счет этих солнечных панелей.

Если говорить о производственных мощностях, то элеваторы и другие производственные объекты пока преимущественно используют традиционные источники электроэнергии. Однако для бытового потребления доля электроэнергии, которую обеспечивают солнечные панели, достаточно ощутима.

Какой экономический эффект получила компания от этих проектов?

Суммарно на наших объектах установлены солнечные панели общей мощностью ок. 200 кВт, и они нам в течение 2025-2026 годов уже сгенерировали около 55 000 кВт*ч электроэнергии, за счет чего мы сэкономили около 650 тыс. грн.

Сколько в общей сложности во время зимы потратили средств на генераторы?

Большие мощные генераторы (от 600 кВт до 1МВт) в количестве 12 штук мы приобрели, а также получили в рамках программы поддержки проекта USAID еще в 2022-2023 годах, активно эксплуатируем в производственном процессе около 50 малых генераторов. Суммарная мощность всех этих генераторов составляет около 11 мВт. На их приобретение одно время было потрачено более 50 млн.грн., но они нам позволяют не останавливать производственный процесс во время блэк-аутов. К примеру, в сезоне 2025-2026 суммарно предприятиями ИМК было использовано около 2,3 млн. кВт*ч электроэнергии, произведенной генераторами.

Урожай, цены и экспорт: чего агрохолдинг ожидает от нового сезона

Каковы ваши ожидания по урожайности пшеницы, кукурузы и подсолнечника в этом сезоне?

– Весна была достаточно прохладной, что несколько затянуло посевную кампанию. В то же время, она принесла достаточное количество осадков, а продуктивная влага является одним из ключевых факторов формирования будущей урожайности.

Поэтому наши ожидания остаются достаточно оптимистичными. Мы планируем достичь запланированных показателей по всем трем основным культурам:

пшеница – около 7 тонн с гектара;

подсолнечник – свыше 3 тонны с гектара;

кукуруза – 9–10 тонн с гектара в зависимости от кластера.

Каким видите ценовой тренд на пшеницу, кукурузу и подсолнечник после поступления нового урожая?

– Пока цены выглядят довольно привлекательно. Это касается как спотового рынка, то есть остатков продукции, еще отгружаемых из старого урожая, так и форвардных контрактов на зерновые нового урожая.

Если говорить о пшенице, то в зависимости от класса цена сегодня (4 июня – ред.) составляет около $215-225 за тонну на базисе СРТ-порт, то есть с поставкой в порт. Что касается кукурузы, то ценовой диапазон также колеблется ориентировочно от $210 до $225 за тонну, а в отдельных случаях цены и $230 за тонну.

Это даже выше тех показателей, которые мы закладывали в бюджет. Поэтому ценовая конъюнктура для производителей выглядит довольно положительно.

Как выросла себестоимость посевной?

– Себестоимость посевной в зависимости от культуры возросла в среднем на 5-8%.

В то же время, следует учитывать, что основные ресурсы мы законтрактовали и закупили еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, удобрения были приобретены по ценам к влиянию войны в Иране.

Основными факторами удорожания стали рост затрат на оплату труда, горючее и другие производственные ресурсы.

Если напряженная ситуация на Ближнем Востоке сохраняется, мы не исключаем дальнейший рост себестоимости. Впрочем, сложно оценить, каким именно оно может быть.

Куда больше всего экспортируете?

- География нашего экспорта достаточно широка. Это и страны Европы, и Северная Африка, и Ближний Восток, и Китай.

Фактически, все ключевые рынки-потребители культур, которые мы выращиваем, являются направлениями поставки нашего зерна. То есть, мы работаем со всеми основными мировыми рынками сбыта нашей продукции.

На сколько вырос или упал экспорт с 2022 года?

– Все выращенное нами зерно пшеницы и кукурузы мы экспортируем. Потому объем экспорта в целом зависит от объема производства. После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 экспорт на несколько месяцев фактически остановился. Постепенно восстановить его удалось только с мая 2022 года. Таким образом, экспорт в 2022 году составил лишь около 420 тыс. тонн, и остатки зерна, выращенного в 2021-2022 годах, но непроэкспортированного вовремя, мы продолжали экспортировать в течение 2023-2024 годов, доведя суммарный экспорт в эти годы до 730 тыс. тонн и 9.

В 2025 году мы вернулись в традиционную схему продаж и экспорта, без остатков зерна предыдущих сезонов, таким образом экспорт за прошлый год составил около 680 тыс. тонн.