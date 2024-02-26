Производитель яиц "Овостар Юнион" страдает от попыток захвата его предприятия в Киевской области - СМИ

Один из крупнейших агропроизводителей Украины - компания "Овостар Юнион" - страдает от действий рейдерами, говорится в опубликованной УНИАН статье. Как утверждается в ней, за атаками стоит группа Астионов (братья и их отец, известные многими громкими историями о рейдерских захватах).

В материале отмечается, что схема базируется на ложном обвинении в адрес владельцев "Овостар Юнион" – якобы они в 2018 году незаконно приобрели завод по производству яичных продуктов, ранее принадлежавший ЗАО "Макарово".

На самом же деле ЗАО "Макарово" в 2007 году получило кредит в иностранной валюте в Надра Банке для строительства и оборудования предприятия по переработке яичной продукции, а в качестве залога этот объект был передан банку в ипотеку.

Однако из-за экономического кризиса 2008 года должник не смог выполнять свои обязательства, и в 2012 году Надра Банк через суд взыскал кредитный долг принудительно, а в феврале 2013 года исполнительная служба описала и продала имущество недостроенного завода на аукционе.

Соответственно, все средства от покупателя, которым стало ООО "Рейкон", получил Надра Банк, уменьшивший сумму кредита ЗАО "Макарово" и никогда не имевший никаких претензий по поводу реализации имущества и погашения за счет него части долга.

В сентябре 2016 года вступило в законную силу судебное решение о признании "Рейкон" добросовестным приобретателем имущества. Впоследствии это решение было оставлено в силе Высшим хозяйственным судом. После этого имущество было приобретено у "Рейкона" компаниями "БВВ Эквипмент" и "БВ трейдинг", ныне принадлежащих "Овостару".

Отмечается, что незаконность требований юридических лиц, подконтрольных Василию Астиону, была установлена еще до полномасштабного российского вторжения в ходе соответствующих судебных процессов, в частности, уголовное производство было закрыто еще летом 2021 года.

При этом, как подчеркивается в статье, Астион входит в окружение не только скандального бизнесмена Павла Фукса, с 2021 года находящегося в Украине под санкциями, но и бывшего украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Кроме того, он считается другом и партнером по бизнесу Романа Семенченко, который недавно был уволен президентом Владимиром Зеленским с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины после скандала со слежкой за членами команды журналиста-расследователя Дениса Бигуса. Есть также информация и о связях Астионов с одним из высокопоставленных чиновников ОП.

В свою очередь, в августе 2023 года подконтрольное Василию Астиону ООО "Интер Вэй Капитал" "продает" права требования к ЗАО "Макарово" в пользу ООО "ФК "Толкфин" (которое до 2021 года было также подконтрольно семье Астионов и было переоформлено на физическое лицо с адресом на оккупированной территории - по фамилии Григорьева).

Как отмечается в материале, сделка была заключена с отсрочкой платежа, то есть никаких средств за получение прав требования упомянутая финкомпания не платила. Позже же против "Толкфина" была открыта процедура банкротства по заявлению компании того же Василия Астиона.

Новый иск к "Овостару" был подан уже в рамках этой процедуры банкротства, что позволило изменить подсудность дела с Киевской области на Киев. Теперь новый кредитор "Макарово", ссылаясь, на якобы сохранившееся за ним право ипотеки (которое, согласно позиции "Овостара", прекратилось в 2016 году) требует признать недействительными договоры, по которым "Овостар" приобрел имущество, и в Государственном реестре прав на недвижимость попросту переписать информацию о владельце: вместо "Овостар" вписать "Толкфин".

В комментарии для журналистов один из владельцев "Овостар" Виталий Вересенко сказал : "Мы продолжим отстаивать свои права на имущество в судебных процессах в Украине, поскольку верим в верховенство права. Мы убеждены, что старые схемы вымогательства и рейдерства должны остаться в прошлом".

Отметим, что на сегодняшний день в холдинге "Овостар Юнион" работает более 1400 работников. Лишь за последний год агрокомпания уплатила в бюджет налогов на сумму более 400 миллионов гривен.