Виробник яєць "Овостар Юніон" потерпає від спроб захоплення підприємства на Київщині - ЗМІ

Один з найбільших агровиробників України - компанія "Овостар Юніон" - потерпає від рейдерів, йдеться в опублікованій УНІАН статті. Як стверджується у ній, за атаками стоїть група Астіонів (брати та їхній батько, відомі багатьма гучними історіями про рейдерські захоплення).

В матеріалі зазначається, що схема базується на неправдивому звинуваченні на адресу власників "Овостар Юніон" – буцімто вони в 2018 році незаконно придбали завод з виробництва яєчних продуктів, який раніше належав ЗАТ "Макарово".

Насправді ж ЗАТ "Макарово" в 2007 році отримало кредит в іноземній валюті в Надра Банку для будівництва та обладнання підприємства з переробки яєчної продукції, а в якості застави цей об’єкт був переданий банкові в іпотеку.

Втім, через економічну кризу 2008 року боржник не зміг виконувати свої зобовʼязання, і в 2012 році Надра Банк через суд стягнув кредитний борг примусово, а у лютому 2013 року виконавча служба описала та продала майно недобудованого заводу на аукціоні.

Відповідно, всі кошти від покупця, яким стало ТОВ "Рейкон", отримав Надра Банк, що зменшив суму кредиту ЗАТ "Макарово" і ніколи не мав жодних претензій з приводу реалізації майна та погашення за рахунок цього частини боргу.

У вересні 2016 годк набрало законної сили судове рішення про визнання "Рейкон" добросовісним набувачем майна. Згодом це рішення було залишено в силі Вищим господарським судом. Після цього майно було придбано у "Рейкон" компаніями "БВВ Еквіпмент" та "БВ трейдинг", що нині належать "Овостару".

Зазначається, що незаконність вимог юридичних осіб, підконтрольних Василю Астіону, було встановлено ще до повномасштабного російського вторгнення під час відповідних судових процесів, зокрема кримінальне провадження було закрито ще влітку 2021 року.

При цьо, як підкреслюється в статті, Астіон входить до оточення не лише скандального бізнесмена Павла Фукса, що з 2021 року знаходиться в Україні під санкціями, а й колишнього українського олігарха Дмитра Фірташа.

Крім того, він вважається другом та партнером по бізнесу Романа Семенченка, який нещодавно був звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України після скандалу зі стеженням за членами команди журналіста-розслідувача Дениса Бігуса. Є також інформація й про звʼязки Астіонів з одним із високопоставлених чиновників ОП.

В свою чергу, в серпні 2023 года підконтрольне Василю Астіону ТОВ "Інтер Вей Капітал" "продає" права вимоги до ЗАТ "Макарово" на користь ТОВ "ФК "Толкфін" (яке до 2021 року було також підконтрольним родині Астіонів і було переоформлено на фізичну особу з адресою на окупованій території на прізвище Григор’єва).

Як наголошується в матеріалі, угоду було укладено з відстрочкою платежу, тобто жодних коштів за отримання прав вимоги згадана фінкомпанія не платила. Пізніше ж проти "Толкфіну" було відкрито процедуру банкрутства за заявою компанії того ж Василя Астіона.

Новий позов до "Овостар" було подано вже в рамках цієї процедури банкрутства, що дозволило змінити підсудність справи з Київської області на Київ. Тепер новий кредитор "Макарово", посилаючись, на нібито збережене за ним право іпотеки (яке, згідно позиції "Овостару", припинилося у 2016 році) вимагає визнати недійсними договори, за якими "Овостар" придбав майно, і в Державному реєстрі прав на нерухомість просто переписати інформацію про власника: замість "Овостар" вписати "Толкфін".

В коментарі для журналістів один з власників "Овостар" Віталій Вересенко сказав: "Ми продовжимо відстоювати свої права на майно у судових процесах в Україні, адже віримо у верховенство права. Ми переконані, що старі схеми здирництва та рейдерство мають залишитись у минулому".

Зазначимо, що на сьогодні в холдингу "Овостар Юніон" працює більш ніж 1400 працівників. Лише за останній рік агрокомпанія сплатила до бюджету податків на суму більш ніж 400 мільйонів гривень.