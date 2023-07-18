Сезон черешни в Украине закончился: какая цена на остаточные партии

Большинство садоводов Украины на этой неделе заявили о завершении сезона реализации черешни. Цены на остаточные партии ягоды повысили в среднем на 30%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодняшний день оптовые партии черешни из местных хозяйств поступают в продажу по 70-120 грн/кг ($1,91-3,28/кг) в зависимости от качества и сорта.

Как отмечают аналитики, цена на черешню в текущем сезоне зачастую превышала уровень цен в 2022 году. Это обусловлено снижением производства черешни в стране из-за временной оккупации Херсонской области и части Запорожской области, которые традиционно являлись лидерами по выращиванию этих косточковых.

Высокая стоимость часто являлась причиной снижения спроса на эту ягоду. Участники рынка объясняли это тем, что конечные потребители не были готовы покупать местную ягоду по столь высокой цене.

В 2022 году сезон черешни в Украине завершился приблизительно на 2 недели раньше, но последние партии данной продукции производители отгружали в среднем на 75% дешевле, чем в текущем сезоне. Такую ценовую разницу, ключевые игроки рынка объясняют, как снижением урожайности черешни, так и резким ростом затрат на выращивания данной культуры.

Напомним, несмотря на холодную и затяжную весну, сезон продаж черешни в Украине начался без опозданий. Первые оптовые партии ранней черешни из украинских хозяйств появились на рынке уже в конце мая. Тогда ягоды можно было купить за 60–85 грн/кг.

Отметим, на прошлой неделе в Украине заметно снизились цены на малину. Украинские садоводы озвучивают цены на малину в диапазоне 35–60 грн/кг.

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