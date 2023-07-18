Сезон черешні в Україні закінчився: яка ціна на залишкові партії

Більшість садівників України цього тижня заявили про завершення сезону реалізації черешні. Ціни на залишкові партії ягоди підвищили в середньому на 30%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

На сьогоднішній день оптові партії черешні з місцевих господарств надходять у продаж по 70-120 грн/кг ($1,91-3,28/кг), залежно від якості та сорту.

Як зазначають аналітики, ціна на черешню цього сезону часто перевищувала рівень цін 2022 року. Це зумовлено зниженням виробництва черешні в країні через тимчасову окупацію Херсонської області та частину Запорізької області, які традиційно були лідерами з вирощування цих кісточкових.

Висока вартість часто була причиною зниження попиту цю ягоду. Учасники ринку пояснювали це тим, що кінцеві споживачі не були готові купувати місцеву ягоду за такою високою ціною.

У 2022 році сезон черешні в Україні завершився приблизно на 2 тижні раніше, але останні партії цієї продукції виробники відвантажували в середньому на 75% дешевше, ніж цього сезону. Таку цінову різницю, ключові гравці ринку пояснюють як зниженням врожайності черешні, так і різким зростанням витрат на вирощування цієї культури.

Нагадаємо, попри холодну і затяжну весну, сезон продажів черешні в Україні почався без запізнень. Перші оптові партії ранньої черешні з українських господарств з’явилися на ринку вже у кінці травня. Тоді ягоди можна було купити за 60-85 грн/кг.

Зазначимо, на минулому тижні в Україні помітно знизилися ціни на малину. Українські садівники озвучують ціни на малину в діапазоні 35-60 грн/кг.

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