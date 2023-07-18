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Сезон черешні в Україні закінчився: яка ціна на залишкові партії
Більшість садівників України цього тижня заявили про завершення сезону реалізації черешні. Ціни на залишкові партії ягоди підвищили в середньому на 30%.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
На сьогоднішній день оптові партії черешні з місцевих господарств надходять у продаж по 70-120 грн/кг ($1,91-3,28/кг), залежно від якості та сорту.
Як зазначають аналітики, ціна на черешню цього сезону часто перевищувала рівень цін 2022 року. Це зумовлено зниженням виробництва черешні в країні через тимчасову окупацію Херсонської області та частину Запорізької області, які традиційно були лідерами з вирощування цих кісточкових.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Висока вартість часто була причиною зниження попиту цю ягоду. Учасники ринку пояснювали це тим, що кінцеві споживачі не були готові купувати місцеву ягоду за такою високою ціною.
У 2022 році сезон черешні в Україні завершився приблизно на 2 тижні раніше, але останні партії цієї продукції виробники відвантажували в середньому на 75% дешевше, ніж цього сезону. Таку цінову різницю, ключові гравці ринку пояснюють як зниженням врожайності черешні, так і різким зростанням витрат на вирощування цієї культури.
Нагадаємо, попри холодну і затяжну весну, сезон продажів черешні в Україні почався без запізнень. Перші оптові партії ранньої черешні з українських господарств з’явилися на ринку вже у кінці травня. Тоді ягоди можна було купити за 60-85 грн/кг.
Зазначимо, на минулому тижні в Україні помітно знизилися ціни на малину. Українські садівники озвучують ціни на малину в діапазоні 35-60 грн/кг.
Джерело фото: ua.depositphotos.com