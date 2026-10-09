Украина рискует потерять рынки ЕС и третьих стран: причины

Переход на стандарты ЕС может обойтись украинским агропроизводителям примерно в 2 млрд евро ежегодно только по одному направлению — использование средств защиты растений (СЗР). Если доступ к европейскому рынку остается ограниченным, более дорогая украинская продукция может потерять конкурентные позиции на рынках третьих стран, в частности Африки и Азии.

Такое мнение выразил Dilo генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олег Хоменко.

Украина готова к переходному периоду по адаптации к стандартам ЕС, однако не согласится на постоянные ограничения экспорта агропродукции после вступления в Союз. В то же время, Еврокомиссия предлагает ограничить доступ чувствительных аграрных товаров к рынку ЕС.

Имплементация европейских требований потребует значительных инвестиций со стороны аграрного бизнеса. В частности, речь идет о стандартах безопасности пищевых продуктов, благосостояния животных, охране окружающей среды и использовании средств защиты растений и удобрений.

"Лишь переход на стандарты Европейского Союза в сфере защиты средств растений будет стоить украинским агропроизводителям примерно € 2 млрд ежегодно", - сказал Хоменко.

Часть действующих веществ, используемых в Украине, запрещена в ЕС. Поэтому производителям придется адаптировать технологии выращивания сельскохозяйственных культур и искать альтернативные решения, что может привести к увеличению затрат, пояснил Хоменко.

Дополнительные расходы могут стать проблемой не только для экспорта в Евросоюз, но и для торговли с другими странами. Если украинская продукция будет дорожать из-за введения более строгих требований, но на внешних рынках производители не будут получать соответствующую ценовую надбавку, их конкурентные позиции могут ухудшиться.

На многих рынках украинским аграриям приходится конкурировать с производителями из России, Аргентины и Бразилии. Если конкуренты будут иметь более низкую себестоимость производства, украинские экспортеры будут рисковать потерять часть покупателей.

По данным Министерства экономики и окружающей среды , в 2025 году экспорт украинской агропродукции в Евросоюз сократился на $2,1 млрд по сравнению с 2024 годом.

Так, объем экспорта в страны ЕС составил в 2025 году - $ 10,7 млрд. В страны Ближнего Востока Украина экспортировала агропродукции на $4,4 млрд, в страны Африки - на $2,8 млрд, в страны Юго-Восточной Азии - на $1,7 млрд.

Ограниченный доступ к рынку ЕС

Отдельным вызовом для украинского агросектора может стать сохранение торговых ограничений после вступления Украины в Евросоюз. По словам Хоменко, если украинские производители будут вынуждены полностью соблюдать стандарты ЕС, но не получат полноценного доступа к единому рынку, экономическая целесообразность таких расходов потребует дополнительной оценки.

"Если у нас нет полноценного доступа к рынкам ЕС, возникает вопрос: зачем имплементировать европейские стандарты, если мы будем экспортировать продукцию на рынки, где эти требования не применяют и где за соответствие им не платят больше?", - отметил гендиректор УКАБ.

По такому сценарию, украинские аграрии могут оказаться в ситуации, когда затраты на производство будут расти, а возможности увеличивать доходы благодаря экспорту будут оставаться ограниченными.

Аграрии призывают к поэтапной интеграции

Для уменьшения рисков УКАБ предлагает предусмотреть длительный переходный период для адаптации украинского агросектора к требованиям ЕС. По оценке Хоменко, на этот процесс может уйти около десяти лет.

Речь идет не только об изменении законодательства, но и модернизации производственных процессов, технологий, систем контроля и перерабатывающих мощностей. Все это потребует значительных капиталовложений как со стороны бизнеса, так и со стороны государства.

По мнению руководителя УКАБ, расширение доступа к европейскому рынку должно происходить параллельно с внедрением новых стандартов. Такой подход позволит предприятиям планировать инвестиции, постепенно адаптировать производство и избегать разного роста финансовой нагрузки.

Украина может усилить аграрный потенциал ЕС

Евроинтеграция открывает Украине новые возможности. В частности, украинские производители могут играть важную роль в поставке продовольствия и развитии рынка биометана в Европе.

ЕС стремится увеличить использование биометана до 30 млрд кубометров к 2030 году, тогда как производственные возможности самого Союза, по словам Хоменко, составляют около 12-13 млрд кубометров.

Украина имеет потенциал приобщиться к покрытию этого спроса, а также наращивать поставки качественной аграрной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью.

УКАБ считает, что в надлежащих условиях интеграция украинского агросектора может усилить позиции Евросоюза на мировых продовольственных рынках. Для этого необходимо согласовать темпы внедрения стандартов, объемы торговли и механизм доступа украинских производителей к единому рынку, отметил Хоменко.

Таким образом, ключевой задачей переговоров между Украиной и ЕС остается поиск баланса между адаптацией к европейским требованиям и сохранением конкурентоспособности украинского агросектора на международных рынках.

Напомним, что Украина обновит аграрные стандарты под требования ЕС до конца 2028 года. Наша страна продолжает системную адаптацию аграрного сектора к европейским нормам, обеспечивая поэтапный переход без потери конкурентоспособности для отечественных фермеров. В то же время, соответствие этим строгим стандартам уже открывает для украинских товаров с высокой добавленной стоимостью новые перспективные мировые рынки сбыта.