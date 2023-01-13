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Агро
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Украинские аграрии уже собрали почти 51 млн тонн зерна

Украинские аграрии уже собрали почти 51 млн тонн зерна

Сельхозпроизводители Украины по состоянию на 12 января провели уборку зерновых и зернобобовых культур на площади 10,9 млн га (94%), при урожайности 47 ц/га, намолочено 50,965 млн тонн зерна

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что уже обмолочено:

  • пшеницы - 4,979 млн га (100%), при урожайности 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн;
  • ячменя - 1,7 млн га (100%), при урожайности 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн;
  • гороха - 118 тыс. га (100%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 269 тыс. тонн;
  • кукурузы на зерно - 3,6 млн га (85%), при урожайности 65,7 ц/га намолочено 23,5 млн тонн;
  • гречихи - 116 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 158,5 тыс. тонн;
  • проса - 44,7 тыс. га (99%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 101,8 тыс. тонн.

Кроме того, сбор подсолнечника проведен на площади 4,8 млн га,(99%) намолочено 10,5 млн тонн семян при урожайности 21,7 ц/га.

Обмолот сои произведен на площади 1,5 млн га (99%), собрано 3,7 млн т при урожайности 24,3 ц/га.

Рапс собран на площади 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн т семян при урожайности 28,6 ц/га.

Сахарная свекла выкопана на площади 180 тыс. га (99%), накопано 9 млн т сладких корней при урожайности 501 ц/га.

В Минагрополитики добавили, что аграрии Николаевщины, Одесщины, Буковины и Винницкой области завершили уборку урожая всех сельскохозяйственных культур.

Полтавщина опередила Винницкую область по намолоту зерна, там собрали 4,9 млн тонн, это почти на 400 тыс. тонн больше, чем в Винницкой области.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 70,8 ц/га.

Что касается следующего года, то, по прогнозу аграриев, в 2023 году украинские сельхозпроизводители засеют зерновыми культурами площадь, что на 45% будет уступать показателю довоенного 2021 года.

Автор:
Светлана Манько