Українські аграрії вже зібрали майже 51 млн тонн зерна

Сільгоспвиробники України станом 12 січня провели збирання зернових та зернобобових культур на площі 10,9 млн га (94%), за врожайності 47 ц/га, намолочено 50,965 млн тонн зерна

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що вже обмолочено:

пшениці — 4,979 млн га (100%), при врожайності 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн;

ячменю — 1,7 млн га (100%), при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн;

гороху — 118 тис. га (100%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 269 тис. тонн;

кукурудзи на зерно — 3,6 млн га (85%), при врожайності 65,7 ц/га намолочено 23,5 млн тонн;

гречки — 116 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 158,5 тис. тонн;

проса — 44,7 тис. га (99%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 101,8 тис. тонн.

Крім того, збирання соняшнику проведено на площі 4,8 млн га,(99%) намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га.

Обмолот сої проведено на площі 1,5 млн га (99%), зібрано 3,7 млн т за врожайності 24,3 ц/га.

Ріпак зібрано на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн т насіння за врожайності 28,6 ц/га.

Цукрові буряки викопано на площі 180 тис. га (99%), накопано 9 млн т солодких коренів за врожайності 501 ц/га.

У Мінагрополітики додали, що аграрії Миколаївщини, Одещини, Буковини та Вінниччини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.

Полтавщина випередила Вінниччину по намолоту зерна, там зібрали 4,9 млн тонн, це майже на 400 тис. тонн більше, а ніж у Вінницькій області.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 70,8 ц/га.

Щодо наступного року, то, за прогнозом аграріїв, в 2023-му українські сільгоспвиробники засіють зерновими культурами площу, що на 45% поступатиметься показнику довоєнного 2021 року.