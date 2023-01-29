Украинские аграрии в 2023 году увеличат посевные площади под овощами и масличными культурами

В новом маркетинговом году сельхозпроизводители будут вносить изменение в структуру посевных площадей. Так, аграрии увеличат площади под овощами и масличными культурами, в том числе рапсом и соей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 29 января в эфире телемарафона сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по аграрной и земельной политике. Дмитрий Соломчук.

Он уточнил, что среди овощей будут преобладать красная свекла и лук, а среди масличных культур — подсолнечник.

"Это те культуры, которые сегодня лучше покупает Европа и аграрии могут на них получить хоть какой-то минимальный доход, а не так, как в прошлом году, когда большинство работало в ноль или в убыток", - отметил нардеп.

В настоящее время украинские аграрии не могут использовать около 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий Украины.

По предварительным данным структурных подразделений областных государственных администраций, ожидаемая посевная площадь всех категорий хозяйств на подконтрольной территории Украины под урожай 2023 года должна составить 21,8 млн га, что на 6,8 млн га меньше показателя 2021 года (28,6 млн га ).

Источник фото: ua.depositphotos.com