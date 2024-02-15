Украинские компании представят свою органическую продукцию на международной выставке BIOFACH 2024 в Германии

В немецком городе Нюрнберг началась крупнейшая выставка органических продуктов BIOFACH 2024. Украина представлена на ней двумя Национальными павильонами и коллективным стендом.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.

Выставка BIOFACH ежегодно становится местом встречи для национальных и международных стейкхолдеров органической пищевой и непродовольственной продукции с добавленной стоимостью по всему миру. Кроме павильонов и стенда еще 3 украинских компании представляют свою продукцию отдельными экспозициями. В целом экспортный потенциал украинского органического сектора раскрывают 38 компаний — наибольшее количество экспонентов за всю историю участия Украины на BIOFACH.

Международная выставка BIOFACH 2024. Фото: Госпродслужба Украины

"Сегодня благодаря участию 38 компаний на BIOFACH 2024, органический сектор Украины демонстрирует устойчивость и оригинальные бизнес подходы, которые помогают держаться на плаву, несмотря на все вызовы. Вопреки полномасштабной войне, удалось сохранить органический сектор в Украине, диверсифицировать продукцию и привлечь новых участников в органический рынок. К тому же экспорт органической продукции в 2022 году остался почти на том же уровне, что и в 2021, а Украина стала третьим важнейшим поставщиком органической продукции в ЕС", - заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

Он отметил, что очень важно на международном уровне усиливать присутствие представителей органических украинских экспортеров и наращивать узнаваемость органического бренда Украины.

Кроме того, Украина подтверждает свой четкий евроинтеграционный курс, определив приоритетом 2024 года адаптацию национального органического законодательства к органическому регулированию ЕС.

Согласно сообщению Госпродпотребслужбы, впервые в истории состоялось представление государственного логотипа для органической продукции на Национальном павильоне Украины и маркированной им продукции.

В рамках работы национальных экспозиций Украины на BIOFACH 2024 экспортеры представляют такие органические продукты (группы продуктов): зерновые, крупы, муку, овощи, фрукты, ягоды (сушеные, сублимированные, замороженные), бахчевые культуры, бобовые, грибы, орехи, мед, масло, шоколад, соки, растворимые напитки без кофеина и сахара, ягодные пасты, детское питание и снеки.

Больше информации о компаниях, представляющих Украину на BIOFACH 2024 по ссылке.

Справка:

Национальный павильон Украины организован проектом "Немецко-украинское сотрудничество в области органического сельского хозяйства" (COA), при финансовой поддержке Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, в сотрудничестве с ГС "Инновационное фермерство и кооперация" и Ассоциацией "Ягодничество Украины".

Коллективный стенд организован Немецким Центром Содействия Импорта (IPD) при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).