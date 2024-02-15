Українські компанії презентують свою органічну продукцію на міжнародній виставці BIOFACH 2024 у Німеччині

У німецькому місті Нюрнберг почалася найбільша міжнародна виставка органічних продуктів BIOFACH 2024. Україна представлена на ній двома Національними павільйонами та колективним стендом.

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Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби України.

Виставка BIOFACH щороку стає місцем зустрічі для національних та міжнародних стейкхолдерів органічної харчової та непродовольчої продукції з доданою вартістю зі всього світу. Крім павільйонів та стенду ще 3 українські компанії презентують свою продукцію окремими експозиціями. Загалом експортний потенціал українського органічного сектору розкривають 38 компаній — що є найбільшою кількістю експонентів за всю історію участі України на BIOFACH.

Міжнародна виставка BIOFACH 2024. Фото: Держпродспоживслужба України

"Сьогодні, завдяки участі 38 компаній на BIOFACH 2024, органічний сектор України демонструє стійкість та оригінальні бізнес підходи, які допомагають триматися на плаву попри всі виклики. Незважаючи на повномасштабну війну, вдалося зберегти органічний сектор в Україні, диверсифікувати продукцію та залучити нових учасників в органічний ринок. До того ж, експорт органічної продукції у 2022 році залишився майже на тому ж рівні, що і у 2021, а Україна стала третім найважливішим постачальником органічної продукції до ЄС", - заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.

Він зазначив, що є дуже важливим на міжнародному рівні посилювати присутність представників органічних українських експортерів та нарощувати впізнаваність органічного бренду України.

Крім того, Україна підтверджує свій чіткий євроінтеграційний курс, визначивши пріоритетом 2024 року адаптацію національного органічного законодавства до органічного регулювання ЄС.

Згідно з повідомленням Держпродспоживслужби, цьогоріч вперше в історії відбулося представлення державного логотипа для органічної продукції на Національному павільйоні України та маркованої ним продукції.

У межах роботи національних експозицій України на BIOFACH 2024 експортери презентують такі органічні продукти (групи продуктів): зернові, крупи, борошно, овочі, фрукти, ягоди (сушені, сублімовані, заморожені), баштанні культури, бобові, гриби, горіхи, мед, олія, шоколад, соки, розчинні напої без кофеїну та цукру, ягідні пасти, дитяче харчування та снеки.

Більше інформації про компанії, що представляють Україну на BIOFACH 2024 за посиланням.

Довідка:

Національний павільйон України організований проєктом "Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства" (COA), за фінансової підтримки Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини, у співпраці з ГС "Інноваційне фермерство та кооперація" та Асоціацією "Ягідництво України".

Колективний стенд організований Німецьким Центром Сприяння Імпорту (IPD) за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).