В супермаркетах подешевела свинина: какие цены

В июле розничные цены на свинину и охлажденные свиные полуфабрикаты на прилавках украинских супермаркетов были ниже, чем в июне.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации "Свиноводы Украины" по результатам ежемесячного мониторинга цен национальных торговых сетей.

Как отмечают аналитики АСУ, в начале июля средняя цена на килограмм свинины достигла 207 грн/кг, однако уже в третьей декаде показатель опустился ниже отметки в 205 грн/кг.

"Итак, несмотря на то, что средний показатель по итогам месяца из-за более высоких ценников в его начале незначительно выше, чем месяцем ранее (+0,4% или 0,8 грн/кг), отдельные позиции даже незначительно подешевели", - подчеркивают в АСУ.

Так, цена грудинки снизилась на 1,2% (до 181,3 грн/кг), свиная лопатка потеряла 0,7% по сравнению с июньской средней (июльская отметка – 193,1 грн/кг), а корейка – 0,6% (227,15 грн/кг соответственно).

Колебания цен на другие и более сезонно популярные позиции были хоть и положительными, однако ограничилось изменением в 0,7-1,7% против показателей прошлого месяца.

Как объясняют аналитики, такая динамика розничных цен частично отразила изменения в закупочных ценах на живец свиней.

"Цены закупки в течение первых трех недель месяца ослаблялись, поэтому средняя цена закупки в июле была на 3,4% или на 2,8 грн/кг ниже месяца ранее. Впрочем, хотя и оптовые цены на охлажденные свиные полутуши и кусковую свинину и цены на свиные полуфабрикаты для конечного потребителя ослабли по сравнению с началом месяца, изменение ситуации на рынке живца свиней убойных кондиций они отразили лишь частично", - комментируют в аналитическом отделе АСУ.

Там добавляют, что другие виды мяса подорожали в июле: курятина и индейка на 1%, а говядина — на 2,8%.

Заметим, что за первый месяц лета цены на свинину в сетях розничной торговли выросли на 3,4 грн/кг или на 1,7% в среднем.