В супермаркетах подешевшала свинина: які ціни

У липні роздрібні ціни на свинину та охолоджені свинячі напівфабрикати на прилавках українських супермаркетів були дещо нижчими ніж у червні.

Про це повідомила пресслужба Асоціації "Свинарі України" за результатами щомісячного моніторингу цін національних торговельних мереж.

Як зазначають аналітики АСУ, на початку липня середня ціна кілограму свинини сягнула 207 грн/кг, проте вже у третій декаді показник опустився нижче позначки у 205 грн/кг.

"Тож, попри те, що середній показник за підсумками місяця через вищі цінники на його початку незначно вищий ніж місяцем раніше (+0,4% чи 0,8 грн/кг), окремі позиції навіть незначно подешевшали", - підкреслюють в АСУ.

Так, ціна грудинки знизилася на 1,2% (до 181,3 грн/кг), свиняча лопатка втратила 0,7% порівняно з червневою середньою (липнева позначка — 193,1 грн/кг), а корейка — 0,6% (227,15 грн/кг, відповідно).

Коливання цін на інші та більш сезонно популярні позиції було хоч і позитивним, проте обмежилося зміною у 0,7-1,7% проти показників минулого місяця.

Як пояснюють аналітики, така динаміка роздрібних цін частково віддзеркалила зміни у закупівельних цінах на живець свиней.

"Ціни закупівлі протягом перших трьох тижнів місяця послаблювалися, тож середня ціна закупівлі у липні були на 3,4% чи на 2,8 грн/кг нижчою ніж місяцем раніше. Утім, хоча і оптові ціни на охолоджені свинячі півтуші та кускову свинину і ціни на свинячі напіфабрикати для кінцевого споживача послабилися порівняно з початком місяця, зміну ситуації на ринку живця свиней забійних кондицій вони відобразили лише частково", - коментують в аналітичному відділі АСУ.

Там додають, що інші види м’яса у липні подорожчали: курятина та індичка на 1%, а яловичина — на 2,8%.

Зауважимо, за перший місяць літа ціни на свинину в мережах роздрібної торгівлі зросли на 3,4 грн/кг чи на 1,7% у середньому.