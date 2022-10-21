В Украине дешевеет картофель

Цена на картофель озвучивается производителями в пределах 4-7 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем неделей раньше.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает проект EastFruit по данным ежедневного мониторинга.

Отмечается, что в Украине продолжается уборка картофеля, растянувшаяся из-за дождливой погоды. Учитывая это, предложение этой продукции на рынке резко увеличилось, а цены начали снижаться.

На сегодняшний день цена на картофель озвучивается производителями в пределах 4-7 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем неделей ранее.

При этом купить картофель высокого качества в достаточных объемах по-прежнему нелегко, а цены на него озвучиваются в максимальных пределах ценового диапазона.

Производители, которые располагают таким картофелем, предпочитают закладывать его на хранение, ожидая в этом году положительной динамики цен в зимний и весенний периоды.

В то же время на рынке появилось очень много картофеля низкого качества, не подлежащего хранению. Фермеры готовы продавать его по сравнительно низкой цене, поскольку в противном случае им придется нести огромные потери. На сегодняшний день картофель невысокого качества можно приобрести от 2 грн/кг.

Но, несмотря на снижение цен, сегодня картофель в Украине предлагается к продаже фактически по такой же цене, как год назад.

"При этом большинство производителей не соглашаются снижать цены и предпочитают прекращать продажу картофеля, ожидая роста цен в данном сегменте уже примерно через месяц", - отмечают аналитики.

Напомним, в Украине также дешевеет морковь. Фермеры предлагают к продаже оптом этот овощ по 12-16 грн/кг.