В Україні дешевшає картопля

Ціна на картоплю озвучується виробниками в межах 4-7 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж тижнем раніше.

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Про це повідомляє проєкт EastFruit за даними щоденного моніторингу.

Зазначається, що в Україні триває збирання картоплі, що розтягнулося через дощову погоду. З огляду на це пропозиція цієї продукції на ринку різко збільшилася, а ціни почали знижуватися.

На сьогодні ціна на картоплю озвучується виробниками в межах 4-7 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж тижнем раніше.

При цьому купити картоплю високої якості в достатніх обсягах, як і раніше, нелегко, а ціни на неї озвучуються в максимальних межах цінового діапазону.

Виробники, які мають у своєму розпорядженні таку картоплю, вважають за краще закладати її на зберігання, чекаючи цього року на позитивну динаміку цін у зимовий та весняний періоди.

Водночас на ринку з’явилося дуже багато картоплі низької якості, яка не підлягає зберіганню. Фермери готові продавати її за порівняно низькою ціною, оскільки в іншому випадку їм доведеться зазнавати величезних втрат. На сьогодні картоплю невисокої якості можна придбати від 2 грн/кг.

Але попри зниження цін, сьогодні картопля в Україні пропонується до продажу фактично за такою самою ціною, що й рік тому.

"При цьому більшість виробників не погоджуються знижувати ціни й вважають за краще припиняти продаж картоплі, очікуючи зростання цін у даному сегменті вже приблизно через місяць", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, в Україні також дешевшає морква. Фермери пропонують до продажу оптом цей овоч по 12-16 грн/кг.