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В Украине дорожает лук: какие цены
После новогодних праздников цены на лук в Украине продемонстрировали очередное удорожание. Сегодня большинство фермеров готово отгружать лук не дешевле 25-28 грн/кг.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Положительную ценовую тенденцию участники рынка объясняют повышенным спросом на лук со стороны оптовых компаний и розничных сетей. При этом большинство украинских производителей предпочитают удерживать качественный лук в хранилищах в ожидании еще большего роста цен.
Так, с начала года лук на украинском рынке подорожал в среднем на 12%. Сегодня большинство фермеров готово отгружать лук не дешевле 25-28 грн/кг.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как комментируют ситуацию эксперты проекта, рост цен на лук в Украине в этот период можно назвать традиционным для сезона с относительно небольшим производством.
"На сегодняшний день фермеры практически завершили реализацию продукции из необорудованных хранилищ, а более качественный лук предлагают к продаже дороже, поскольку спрос на эту продукцию в последние дни оставался стабильно высоким", - подчеркивают аналитики.
Следует отметить, что в результате очередного подорожания лук в Украине уже стоит в среднем в 3,4 раза дороже, чем за аналогичный период 2022 года.
При этом аграрии уверены в дальнейшем росте цен на эту продукцию, поскольку запасы качественного лука в хозяйствах ограничены. Более того, большинство фермеров заявляют о своем намерении и в дальнейшем пересматривать цены в сторону увеличения при сохранении сегодняшних темпов сбыта.
Напомним, сейчас фермеры стараются не держать долго картофель на складах, ведь его качество портится из-за отключения электроэнергии. Поэтому на рынке наблюдается увеличение предложения, что приведет к падению цен на картофель.