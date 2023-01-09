В Україні дорожчає цибуля: які ціни

Після новорічних свят ціни на цибулю в Україні продемонстрували чергове подорожчання. Сьогодні більшість фермерів готові відвантажувати цибулю не дешевше за 25-28 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Позитивну цінову тенденцію учасники ринку пояснюють підвищеним попитом на цибулю з боку оптових компаній та роздрібних мереж. При цьому більшість українських виробників вважають за краще утримувати якісну цибулю у сховищах в очікуванні ще більшого зростання цін.

Так, з початку року цибуля на українському ринку подорожчала в середньому на 12%. Сьогодні більшість фермерів готові відвантажувати цибулю не дешевше за 25-28 грн/кг.

Як коментують ситуацію експерти проєкту, зростання цін на цибулю в Україні в цей період можна назвати традиційним для сезону із відносно невеликим виробництвом.

"На сьогодні фермери практично завершили реалізацію продукції з необладнаних сховищ, а якіснішу цибулю пропонують до продажу дорожче, оскільки попит на цю продукцію останніми днями залишався стабільно високим", - підкреслюють аналітики.

Варто зазначити, що внаслідок чергового подорожчання цибуля в Україні вже коштує в середньому у 3,4 раза дорожче, ніж за аналогічний період 2022 року.

При цьому аграрії впевнені в подальшому зростанні цін на цю продукцію, оскільки запаси якісної цибулі в господарствах обмежені. Щобільше, більшість фермерів заявляють про свій намір і надалі переглядати ціни у бік збільшення за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту.

Нагадаємо, наразі фермери намагаються не тримати довго картоплю на складах, адже її якість псується через відключення електроенергії. Тому на ринку спостерігається збільшення пропозиції, що призведе до падіння цін на картоплю.