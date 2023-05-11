В Украине под конец сезона выросли цены на яблоки: какая стоимость

Рынок яблок в Украине долгое время оставался стабильным, однако к концу сезона украинские садоводы повысили отпускные цены на яблоки.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечается, большинство украинских производителей заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств. Те садоводы, которые еще располагают достаточными объёмами яблок для реализации, незамедлительно подняли отпускные цены на данные фрукты.

Так, только с начала недели опускные цены на яблоки на украинском рынке выросли в среднем на 23%, и на сегодняшний день данные фрукты поступают в продажу по 15-22 грн/кг ($0,41-0,60/кг).

По словам ключевых игроков рынка, удорожание в данном сегменте в первую очередь связано с сезонным фактором. Так, запасы прошлогоднего яблока стремительно сокращаются, а фрукты нового урожая в продажу еще не поступили. В связи с холодной и затяжной весной сезон раннего яблока в Украине существенно задерживается.

Стоит отметить, что на сегодняшний день отпускные цены на яблоки в Украине уже в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты рынка сходятся во мнении, что отпускные цены в данном сегменте продолжат расти и далее, вплоть до поступления на рынок фруктов нового урожая.

Ранее аналитики EastFruit сообщали, что холодная и преимущественно пасмурная погода в Украине приводит к задержке созревания клубники, что влияет на цены. За последние две недели средняя оптовая цена ягоды стремительно выросла до 190 грн за килограмм.

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