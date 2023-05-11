В Україні під кінець сезону зросли ціни на яблука: яка вартість

Ринок яблук в Україні тривалий час залишався стабільним, проте під кінець сезону українські садівники підвищили відпускні ціни на яблука.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначається, наразі більшість українських виробників заявили про фактичне завершення сезону реалізації яблук із місцевих господарств. Ті садівники, які ще мають достатні обсяги яблук для реалізації, негайно підняли відпускні ціни на ці фрукти.

Так, тільки з початку тижня відпускні ціни на яблука на українському ринку зросли в середньому на 23%, і на сьогоднішній день ці фрукти надходять у продаж по 15-22 грн/кг ($0,41-0,60/кг).

За словами ключових гравців ринку, подорожчання в цьому сегменті насамперед пов'язане із сезонним фактором. Так, запаси торішнього яблука стрімко скорочуються, а фрукти нового врожаю у продаж ще не надійшли. У зв'язку з холодною та затяжною весною сезон раннього яблука в Україні суттєво затримується.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день відпускні ціни на яблука в Україні вже в середньому у 2,6 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року. Експерти ринку сходяться на думці, що відпускні ціни в цьому сегменті продовжать зростати і надалі, аж до надходження на ринок фруктів нового врожаю.

Раніше аналітики EastFruit повідомляли, що холодна і переважно похмура погода в Україні призводить до затримки дозрівання полуниці, що впливає на ціни. За останні два тижні середня оптова ціна ягоди стрімко зросла до 190 грн за кілограм.

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