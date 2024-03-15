В Украине подешевели пшеничная мука и отруби

С начала марта, цены на пшеничную муку и отруби пшеницы начали постепенно уменьшаться, из-за их избыточного количества на рынке.

Об этом пишет "АПК-Информ".

С начала месяца цены на высококачественную пшеничную муку упали на 100-300 грн/т и по состоянию на 15 марта в основном составляют 9700-11100 грн/т.

Отмечается, что чрезмерное предложение муки и умеренный спрос, как со стороны местных потребителей, так и от компаний, занимающихся экспортом, продолжают оказывать давление на цены.

Из-за забастовок фермеров на польской границе, реализация муки на экспортном рынке затруднена, что также приводит к постепенному снижению цен.

Какая ситуация на рынке отрубей

Что касается отрубей, то здесь ситуация аналогичная. Издание пишет, что факторами, способствовавшими снижению цен, стали изменения на экспортном рынке, соответствующее уменьшение спроса среди трейдеров, увеличение количества предложений на внутреннем рынке и проблемы с логистикой.

В течение недели цены упали на 200-400 грн/т и стоимость отрубей пшеницы преимущественно колебалась в пределах 2200-3600 грн/т без учета стоимости доставки. Отмечено, что некоторые продавцы смогли реализовать отруби на экспорт по ценам не выше 2145/т, что на 780-970 грн/т меньше, чем в начале месяца.

Согласно данным Государственной таможенной службы, в феврале 2024 года из Украины было экспортировано 26,7 тыс. тонн пшеничных отрубей, что на 15% меньше, чем в январе и на 14% меньше, чем в феврале прошлого года.

Всего в течение 8 месяцев текущего сезона Украина экспортировала 183,4 тыс. тонн отрубей, превысив на 4% показатель того же периода в прошлом маркетинговом году.

Добавим, что согласно данным Минагрополитики, в марте Украина экспортировала лишь 2 тысячи тонн пшеничной муки (за аналогичный период прошлого года – 7,5 тыс.т), а в течение 2023/2024 маркетингового года эта цифра составила 72,2 тысячи тонн (по состоянию на 15 марта 2022/2023 маркетингового года – 102,4 тысячи тонн).

Источник фото: ua.depositphotos.com