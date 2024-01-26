В Украине резко растут цены на продовольственную пшеницу

Цены на продовольственную пшеницу в Украине продолжают активно расти, и сейчас мукомольные предприятия готовы платить от 6800 до 7700 грн. за тонну 2-го класса (первый сорт муки).

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Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство "АПК-Информ".

По состоянию на 26 января цены на пшеницу 2-го класса составляли на 300-500 грн выше показателей на конец предыдущей недели.

Аналитики указывают, что повышение цен обусловлено ограниченным предложением продовольственной пшеницы, поскольку аграрии воздерживаются от продаж.

Этому способствуют высокий спрос со стороны перерабатывающих и экспортно ориентированных компаний, а также рост конкуренции между ними.

Несмотря на повышенные цены, предложений на максимальном уровне фактически не наблюдается, резюмировались в агентстве.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказывает, что сохранение высоких цен на пшеницу 2-го класса, которая используется для выпечки хлеба, а также недостаточное количество на внутреннем рынке являются главными проблемами украинских пекарей.

Это может повлечь за собой повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Согласно данным Госстата, в течение 2023 года хлеб ржано-пшеничный подорожал на 2,1%, до 35,83 грн в августе с 35,06 грн в январе, а батон – на 3,1%, до 22,52 грн с 21,83 грн

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