В Україні різко зростають ціни на продовольчу пшеницю

Ціни на продовольчу пшеницю в Україні продовжують активно зростати, і зараз борошномельні підприємства готові сплачувати від 6800 до 7700 грн за тонну 2-го класу (перший сорт борошна).

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Про це повідомляє інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Станом на 26 січня ціни на пшеницю 2-го класу становили на 300-500 грн вище, ніж показники на кінець попереднього тижня.

Аналітики вказують, що підвищення цін зумовлене обмеженою пропозицією продовольчої пшениці, оскільки аграрії утримуються від продажу.

Цьому сприяють високий попит з боку переробних та експортно-орієнтованих компаній, а також зростання конкуренції між ними.

Незважаючи на підвищені ціни, пропозицій на максимальному рівні фактично не спостерігається, резюмували в агентстві.

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко розповідає, що збереження високих цін на пшеницю 2-го класу, яка використовується для випікання хліба, а також недостатня її кількість на внутрішньому ринку є головними проблемами українських пекарів.

Це може спричинити і підвищення цін на хліб та хлібобулочні вироби. Згідно з даними Держстату, протягом 2023 рік хліб житньо-пшеничний подорожчав на 2,1%, до 35,83 грн в серпні з 35,06 грн в січні, а батон - на 3,1%, до 22,52 грн з 21,83 грн

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