В Україні здешевшали пшеничне борошно та висівки

З початку березня, ціни на пшеничне борошно та пшеничні висівки почали поступово зменшуватися, через їхню надмірну кількість на ринку.

Про це пише "АПК-Інформ".

З початку місяця ціни на високоякісне пшеничне борошно впали на 100-300 грн/т і станом на 15 березня переважно становлять 9700-11100 грн/т.

Зазначається, що надмірна пропозиція борошна та помірний попит як з боку місцевих споживачів, так і від компаній, що займаються експортом, продовжують створювати тиск на ціни.

Через страйки фермерів на польському кордоні, реалізація борошна на експортному ринку утруднена, що також призводить до поступового зниження цін.

Яка ситуація на ринку висівок

Що стосується висівок, то тут ситуація аналогічна. Видання пише, що факторами, що сприяли зниженню цін, стали зміни на експортному ринку, відповідне зменшення попиту серед трейдерів, збільшення кількості пропозицій на внутрішньому ринку та проблеми з логістикою.

Протягом тижня ціни впали на 200-400 грн/т і вартість пшеничних висівок переважно коливалася в межах 2200-3600 грн/т без врахування вартості доставки. Відзначено, що деякі продавці змогли реалізувати висівки на експорт за цінами не вище за 2145/т, що на 780-970 грн/т менше, ніж на початку місяця.

Згідно з даними Державної митної служби, у лютому 2024 року з України було експортовано 26,7 тис. тонн пшеничних висівок, що на 15% менше, ніж у січні, і на 14% менше, ніж у лютому минулого року.

Загалом протягом 8 місяців поточного сезону Україна експортувала 183,4 тис. тонн висівок, перевищивши на 4% показник того ж періоду минулого маркетингового року.

Додамо, що згідно з даними Мінагрополітики, у березні Україна експортувала лише 2 тисячі тон пшеничного борошна (за аналогічний період минулого року - 7,5тис.т), а протягом 2023/2024 маркетингового року ця цифра склала 72,2 тисячі тон (станом на 15 березня 2022/2023 маркетингового року - 102,4 тисячі тон).

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