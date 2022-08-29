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В Украине продолжают дешеветь овощи борщевого набора
Несмотря на падение цен, овощи стоят гораздо дороже прошлогоднего.
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Об этом сообщает East Fruit.
Максимальное снижение продемонстрировали цены на картофель, которые снизились за неделю на 25%.
Также дешевле, чем неделю назад, продавались болгарский перец и огурец. Однако следует отметить, что в южных регионах из-за жары цены на огурец все же выросли. По этой причине быстро дорожает качественный томат.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также растут цены и на чеснок.
В сегменте зелени подешевел укроп, но увеличилась стоимость зеленого лука и салата.
Напомним, что в Украине с началом войны цены на продукты питания выросли на 20%, а цены на овощи сдерживаются сезонным фактором.