В Украине дорожает томат

В Украине стремительно растет цена на качественный тепличный томат. Сегодня украинским тепличным комбинатам удается отгружать томат в среднем на 20% дороже, чем в конце лета прошлого года.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По информации проекта, из-за сильной жары резко ухудшилось качество данной продукции. Производители нередко сообщают о том, что на плодах остаются ожоги из-за активного солнца. В итоге на рынке растет предложение некондиционного томата, тогда как качественной продукции практически не предлагается.

Отмечается, что на сегодняшний день комбинаты готовы отгружать тепличный томат не дешевле 20-30 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Рост отпускных цен в сегменте тепличного томата производители объясняют сокращением сборов данной продукции в тепличных комбинатах. При этом поддержку ценам оказывал стабильно высокий спрос.

Важно отметить, что удорожанию тепличных томатов, помимо прочего, способствовало ограниченное предложение грунтовой продукции. Основную долю томата открытого грунта сейчас представляет продукция невысокого качества, что повышает интерес покупателей к качественной продукции из теплиц.

Как результат, уже сегодня украинским тепличным комбинатам удается отгружать томат в среднем на 20% дороже, чем в конце лета прошлого года. Кроме того, производители не исключают возможности дальнейшего удорожания в данном сегменте, поскольку темпы сбыта тепличного томата остаются довольно активными.

Отметим, недостаток предложения качественного лука провоцирует рост цен на украинском рынке. Уже сейчас этот овощ в Украине стоит в среднем в 4,6 раза выше, чем в прошлом.

А белокочанная капуста уже стоит в среднем в 6 раз дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.