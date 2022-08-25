В Україні дорожчає томат

В Україні зростає ціна на якісний тепличний томат. Сьогодні українським тепличним комбінатам вдається відвантажувати томат у середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого літа.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За інформацією проекту, через сильну спеку різко погіршилася якість даної продукції. Виробники нерідко повідомляють, що на плодах залишаються опіки через активне сонце. У результаті на ринку зростає пропозиція некондиційного томату, тоді як якісної продукції пропонується мало.

Зазначається, що на сьогоднішній день комбінати готові відвантажувати тепличний томат не дешевше за 20-30 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зростання відпускних цін у сегменті тепличного томату виробники пояснюють скороченням зборів цієї продукції у тепличних комбінатах. При цьому підтримку цін надавав стабільно високий попит.

Важливо відзначити, що подорожчанню тепличних томатів, крім іншого, сприяла обмежена пропозиція ґрунтової продукції. Основну частку томату відкритого ґрунту зараз становить продукція невисокої якості, що підвищує інтерес покупців до якісної продукції з теплиць.

Як результат, уже сьогодні українським тепличним комбінатам вдається відвантажувати томат у середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого літа. Крім того, виробники не відкидають можливості подальшого подорожчання в даному сегменті, оскільки темпи збуту тепличного томату залишаються досить активними.

Зазначимо, що недолік пропозиції якісної цибулі провокує зростання цін на українському ринку. Вже зараз цей овоч в Україні коштує в середньому у 4,6 рази вище, ніж торік.

А білокачанна капуста вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.