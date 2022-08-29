В Україні продовжують дешевшати овочі борщового набору

Незважаючи на падіння цін, овочі коштують набагато дорожче, ніж минулого року.

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Про це повідомляє East Fruit.

Максимальне зниження продемонстрували ціни на картоплю, що зменшилися за тиждень на 25%.

Також дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися болгарський перець та огірок. Однак, слід зазначити, що в південних регіонах через спеку ціни на огірок все ж таки зросли. З цієї причини стрімко дорожчає якісний томат.

Також зростають ціни і на часник.

У сегменті зелені подешевшав кріп, але збільшилася вартість зеленої цибулі та салату.

Нагадаємо, що в Україні з початком війни ціни на продукти харчування зросли на 20%, а ціни на овочі стримуються наразі сезонним фактором.