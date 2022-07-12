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За полгода по железной дороге перевезено 9 млн тонн зерна
Перевозки по железной дороге за шесть месяцев 2022 года составили 9 млн 45 тысяч тонн зерна. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель сократился на 1 млн. 683 тысячи тонн зерна, или –15,7%.
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Об этом пишет Rail.insider .
При этом экспорт зерновых грузов с марта по июнь текущего года вырос почти вдвое, с 416 до 805 тысяч тонн в месяц.
Напомним, что по каналу устья Быстрое судовой ход реки Дунай - Черное море был восстановлен проход для судов, перевозящих агропродукцию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам координатора гуманитарной помощи ООН Мартина Гриффитса, экспорт зерна через канал Дунай-Черное море – важен, но этого недостаточно для предотвращения мирового голода.