За півроку залізницею перевезено 9 млн тонн зерна

Перевезення залізницею за шість місяців 2022 року становили 9 млн 45 тисяч тон. Порівняно з аналогічним періодом 2021 року показник скоротився на 1 млн 683 тисяч тон, або –15,7%.

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Про це пише Rail.insider.

При цьому експорт зернових вантажів із березня по червень поточного року виріс майже удвічі, з 416 до 805 тисяч тон на місяць.

Нагадаємо, що каналом гирла Швидке судновий хід річки Дунай - Чорне море було відновлено прохід для суден, що перевозять агропродукцію.

За словами координатора гуманітарної допомоги ООН Мартіна Гріффітса, експорт зерна через канал Дунай-Чорне море - важливий, але цього недостатньо для запобігання світового голоду.