Україна, РФ та Туреччина проведуть переговори у Стамбулі щодо експорту українського зерна

У Стамбулі 13 липня відбудеться зустріч делегацій України, Росії, Туреччини та ООН. Сторони обговорять вирішення питання щодо експорту українського зерна. Про це 12 липня повідомив голова Міноборони Туреччини Хулусі Акар.

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Він заявив, що робота президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо врегулювання продовольчої кризи "одержала позитивний розвиток".

Напередодні Акар проводив зустрічі з українською та російською військовими делегаціями. Після чого глава Міноборони Туреччини сказав: "Після всіх цих зустрічей зерно, заблоковане в українських портах, буде благополучно відправлене на міжнародні ринки морським шляхом".

Зазначимо, що проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів уже кілька місяців. Український уряд вже розробив два маршрути для експорту зерна, які проходитимуть через Польщу та Румунію.

Наприкінці червня ЗМІ повідомляли, що військово-морський флот Росії отримав наказ замінувати акваторію Чорного моря поблизу портів Одеси та Очакова і вже замінував річку Дніпро, щоб завадити експорту українського зерна. Через війну в Україні 22 млн тонн зерна заблоковано в українських портах.

Однак, важливо зазначити, що завдяки звільненню ЗСУ острова Зміїний до українських портів на початку липня вже прибули перші вісім іноземних суден для вивезення агропродукції.