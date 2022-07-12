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Украина, РФ и Турция проведут переговоры в Стамбуле по экспорту украинского зерна
В Стамбуле 13 июля пройдет встреча делегаций Украины, России, Турции и ООН. Стороны обсудят решение вопроса экспорта украинского зерна. Об этом 12 июля сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Он заявил, что работа президента Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию продовольственного кризиса "получила положительное развитие".
Накануне Акар проводил встречи с украинской и российской военными делегациями. После чего глава Минобороны Турции сказал: "После всех этих встреч зерно, заблокированное в украинских портах, будет благополучно отправлено на международные рынки морским путем".
Отметим, что проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров уже несколько месяцев. Украинское правительство уже разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В конце июня СМИ сообщали, что военно-морской флот России получил приказ заминировать акваторию Черного моря вблизи портов Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр, чтобы помешать экспорту украинского зерна. Из-за войны в Украине 22 млн тонн зерна заблокировано в украинских портах.
Однако, важно отметить, что благодаря освобождению ВСУ острова Змеиный в украинские порты в начале июля уже прибыли первые восемь иностранных судов для вывоза агропродукции.