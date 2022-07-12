Украина, РФ и Турция проведут переговоры в Стамбуле по экспорту украинского зерна

В Стамбуле 13 июля пройдет встреча делегаций Украины, России, Турции и ООН. Стороны обсудят решение вопроса экспорта украинского зерна. Об этом 12 июля сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Он заявил, что работа президента Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию продовольственного кризиса "получила положительное развитие".

Накануне Акар проводил встречи с украинской и российской военными делегациями. После чего глава Минобороны Турции сказал: "После всех этих встреч зерно, заблокированное в украинских портах, будет благополучно отправлено на международные рынки морским путем".

Отметим, что проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров уже несколько месяцев. Украинское правительство уже разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.

В конце июня СМИ сообщали, что военно-морской флот России получил приказ заминировать акваторию Черного моря вблизи портов Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр, чтобы помешать экспорту украинского зерна. Из-за войны в Украине 22 млн тонн зерна заблокировано в украинских портах.

Однако, важно отметить, что благодаря освобождению ВСУ острова Змеиный в украинские порты в начале июля уже прибыли первые восемь иностранных судов для вывоза агропродукции.